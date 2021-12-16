AK Parti Mamak İlçe Başkanı Sarıgöl’den Mamak’a adliye ve üniversite müjdesi

Yeni yapılacak olan adliyenin doğu binasının Mamak’a yapılacağını söyleyen AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, “Uygun bir arazi bulunduğu takdirde, doğu adliyesi Mamak’a yapılacak.

Gökçeyurt Mahallesi’ne de üniversite yapılması yönünde çalışmalarımız var, görüşmeler sürüyor” dedi.

AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Sarıgöl, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının Mamak’a getirilmesi için yoğun çaba gösterdiklerini söyleyerek, “Yeni yapılacak olan adliyenin doğu kısmının Mamak’a yapılmasını istiyoruz. Gökçeyurt Mahallemize’de üniversite yapılmasını planlıyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

ENDER İLÇELERDEN BİRİSİ

Sarıgöl, “Cumhurbaşkanımızın bize verdiği görevi, cumhurbaşkanımızın omuzlarından yük alarak, Mamak’a değer katmak adına gece gündüz çalışarak icra etmeye çalışıyoruz. Mamak’ta 64 mahallemiz var. Kentsel dönüşümden dolayı 58’i faal durumda. 58 mahallemizin tamamında mahalle teşkilatımız bulunmaktadır. 64 Mahallemizin tamamında İSE mahalle başkanlarımız bulunuyor. Mamak, Ankara’da 25 ilçe arasında, bu konuda ender ilçelerden birisidir” ifadelerini kullandı.

YILLIK HEDEFE ULAŞILDI

Üye sayısında yıllık hedeflenen yüzde 25 oranını geçtiklerinin altını çizen Sarıgöl, yılsonu hedeflerinin yüzde 30’luk dilime girmek olduğunu kaydetti. Sarıgöl, “110 bine yakın üyemiz var. Yüzde 25 dilimini geçtik, yüzde 30 dilimine girmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kanaat önderlerimizle, muhtarlarımızla sürekli bir aradayız. Mücadelemizi olabildiğince vatandaşlarımızın dertlerini dinleyerek sürdürüyoruz. İnsana hizmet olmazsa olmazımız. Her şeyden önce samimiyet diyoruz. Mamak’a artı bir değer katabilirsek ne mutlu bize diyoruz” diye konuştu.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Sarıgöl, sözlerine şöyle devam etti, “Üye çalışmalarımızda; gençlik kollarımız, kadın kollarımız ve mahalle teşkilatlarımız ile birlikte çat kapı ziyaretleri yapıyoruz, üye stantları kuruyoruz. Telefonlarla bizzat vatandaşlarımızı arıyoruz, istişarelerde bulunuyoruz. Üyeliği bırakan vatandaşlarımız var ise onlarla tekrar hasbihal ediyoruz. Üyeliklerini sildiren vatandaşlarımızın yüzde 70’ini geri kazanıyoruz. Belediyemizle koordineli çalışıyoruz. Mamak’ın dört bir yanında ziyaretlerden tutunda bir garip var ise onun derdi ile dertlenene kadar mücadeleyi sürdürüyoruz.”

KAPIMIZ HERKESE AÇIK

AK Parti’nin umut kapısı olduğunu hatırlatan Sarıgöl, “AK Parti’ye teveccüh her zaman vardı. Bu teveccüh bizimle birlikte de devam ediyor. Bizim burada olduğumuz ve olmadığımız süre içerisinde de devam edecek. AK parti umut kapısı. Hiçbir zaman bizim boynumuzu yere indirecek bir hareketin olmadığı ender partilerden bir tanesidir. İnsanların umudu da buradadır. Kapımız her zaman herkese açık. Hiç kimseyi ayırt etmeden, hangi partili olduğuna bakmadan, kimin bir derdi problemi varsa çözmeye çalışıyoruz.”

DERTLERE DERMAN OLUYORUZ

“Vatandaşlarımızın yüksek ağırlıklı olarak bürokrasi ile ilgili sorunları oluyor. Biz bu konularda yardımcı oluyoruz. Mamak sosyal anlamda belirli bir seviyenin üstünde ama bir kısmı da bu seviyenin altında. İhtiyaç sahiplerine hem kendi sistemimizin üzerinden, hem de belediye, kaymakamlık vs. ile koordineli bir şekilde desteklerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın dertlerine derman olmaya devam ediyoruz.”

KAMU KURUMLARI YAPILACAK

Kentsel dönüşüm anlamında Mamak’ın büyük bir dönüşüme girdiğini de hatırlatan Sarıgöl, “Gecekondu olan bir mahallenin, tamamen nitelikli ve özel konutlarla donandığını görüyoruz. Günde 130 bin kişi Mamak’tan Ankara’nın merkezine gidiyor. Bizler bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarının buraya gelmesi için projeler üretiyoruz. Fiziki olarak problemler yaşıyoruz. İlçenin dağlık bölge olması ve arazi yapısının belirli bir sınıra sıkışmasından dolayı sorunlar oluşuyor.

“Geçmişteki yatırımların batıya yapılmasının da sıkıntısını yaşıyoruz. Ankara İl Başkanımız Hakan Han Özcan’ın ve bakanlarımızın desteği ile birlikte yapılacak olan yeni adliyenin doğu adliyesinin buraya yapılmasını düşünüyoruz. Batı adliyesi Sincan’da, doğu adliyesi de burada olursa güzel olacak, bölgeye hareket katacak. Uygun bir arazi bulabilirsek, bunu düşünüyoruz” dedi.

ÜNİVERSİTE DE GELECEK

Gökçeyurt Mahallesi’ne cumhurbaşkanı genelgesiyle üniversite alanı çıkarıldığına da dikkat çeken Sarıgöl, “Bu konuyla ilgili üniversitelerimiz ile görüşmeler halindeyiz. Yakın zamanda üniversitelerin de talebiyle üniversite ilçesi haline geleceğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA