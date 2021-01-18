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AK Parti Mardin 7'nci İl Kongresi yapıldı

AK Parti Mardin 7'nci Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yoluyla yaptığı bağlantıyla gerçekleştirildi.
AK Parti Mardin 7'nci İl Kongresi yapıldı

Mardin AK Parti İl Teşkilatı'nın 7'nci Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle yaptığı bağlantıyla gerçekleşti. Artuklu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanı Hayati Yazıcı, AK Parti milletvekilleri Cengiz Demirkaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Abdullah Ağralı, MKYK üyesi Orhan Miroğlu ve partililer katıldı. 

'AK PARTİ ADALETİN PEŞİNDE OLAN BİR PARTİDİR'

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanı Hayati Yazıcı, adaletin peşinde olan bir parti olduklarını ifade ederek, "Dolayısıyla AK Parti'nin duruşu dik ve bu duruşun merkezinde insan var. Bu söylemi hep referans aldık. İnsan gibi gözetmeye, hizmet vermeye inandık. AK Parti'nin başarılarının özelliklerinden bir tanesi de merkezinde insana yer vermesidir. İnsan diyoruz. Teşkilat mensubu kardeşlerimize bunu göğsümüzü gere gere ifade edebiliriz. Bizim kimliğimiz muhafazakar ve demokrat bir parti oluşumuzdur. Biz muhafazakar bir partiyiz. Ortak bayrağımıza ve kültürel mirasımıza, örf ile adetlerimize, inançlarımıza önem veren, bu konuda hassasiyet gösteren partiyiz. Ancak hem muhafazakar hem de yenilikçiyiz" diye konuştu. 

Kongrede tek liste halinde seçime giren mevcut başkan Faruk Kılıç, yeniden İl Başkanlığı’na seçildi.

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