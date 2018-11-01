AK Parti Milletvekili Barış Aydın Ankara Büyükşehir adaylığına talip oldu. Peki, Barış Aydın kimdir?

AK PARTİ’den Ankara Büyükşehir için ilk aday çıktı. Bu isim AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın. Ankara Büyükşehir'i "gönlünde yatan aslan" olarak açıklayan Aydın, “Başkent'i dünya ligine sokarım” vaadinde de bulundu. Peki Barış Aydın kimdir?

31 MART 2019’da yapılacak olan yerel seçimler için AK Parti’den Ankara’ya ilk talipli çıktı .

AK Parti’de mevcut Başkan Mustafa Tuna , Mehmet Özhaseki , Emrullah İşler , Süleyman Soylu gibi isimlerin geçtiği Ankara adaylığı için bambaşka bir isimden açıklama geldi.

AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu “Gönlümdeki aslandır” sözleriyle açıkladı.

İDDİALI SÖZLER: ANKARA’YI DÜNYA LİGİNE SOKARIM

AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, Hürriyet’ten Deniz Gürel’e yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı gönlümdeki aslandır. Bu şerefli görevi yapmak, Ankara’yı yönetmek isterim. Ankara’yı ‘dünya ligi’ne sokarım, beni tanıyanlar bilir yapmayacağım şeyi söylemem” dedi.

Barış Aydın’ın açıklamalarının tamamı şöyle:

“Bazı isimler kamuoyunda tartışılıyor. ‘Ona yakışır buna yakışmaz’ polemiğine girmek istemem. Sayın Cumhurbaşkanımız, partimizin yetkili organları en doğru ismi bulacaktır.

Doğup büyüdüğüm Ankara’da milletvekili olmak büyük şeref.

Sokaktan gelen bir Ankara çocuğunun milletvekili olması ‘Bu ülkede arkada biri yoksa bir şey olmaz’ klişesinin doğru olmadığına işarettir.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı gönlümdeki aslandır. Bu şerefli görevi yapmak, Ankara’yı yönetmek isterim.

Ankara’yı ‘dünya ligi’ne sokarım, beni tanıyanlar bilir yapmayacağım şeyi söylemem.

Sayın Cumhurbaşkanımız bizi milletvekili adayı göstermiş, halkımız oy verip seçmiştir, 3 ay sonra ‘Hadi beni Büyükşehir adayı yapın’ diye ortalarda gezmem.

TBMM’deki görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz, devam da edeceğiz, söylediklerim ‘Dün milletvekili oldu, bugün Büyükşehir’i istiyor’ gibi anlaşılsın istemem.”

Peki, Ankara Büyükşehir'e adaylığını ilan eden Barış Aydın kimdir ?

1975 Ankara doğumlu olan Barış Aydın, genç yaşta gayrimenkul sektörüyle iş hayatına başladı. Bu arada Amerika Preston Üniversitesi ’nde eğitim gördü. Ardından siyasete girdi. Bir önceki (30 Mart 2014) yerel seçimlerde Ak Parti’nin Çankaya Belediye Başkan Adayı ’ydı, ancak kazanamadı. 1 Kasım seçimlerinde AK Parti’nin Ankara milletvekili adaylarındandı, listede gerilerde olduğundan seçilemedi. 24 Haziran seçimlerinde bu kez seçilerek, AK Parti Ankara milletvekili olarak Meclis’e girdi.



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