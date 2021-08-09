AK Parti MYK'sı Başkan Erdoğan başkanlığında başladı

AK Parti MYK'sı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde başladı.

AK Parti MYK gündeminde, Türkiye’nin ciğerini yakan orman yangınları ve yeni tip koronavirüs pandemisi ile mücadelede alınan önlemlerin yansıması var. Toplantıda Başkan Erdoğan'ın kurmaylarıyla bir değerlendirme yapacağı, bölge halkına yapılacak yardımların vatandaşlara zamanında ulaşması için teşkilatların daha aktif rol alması için talimat vereceği belirtildi.

Mardin Nusaybin ilçe merkezinde, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen şahıs, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışması üzerine görevli personel tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Eylem hazırlığı içerisindeki terörist, polisin dur ihtarına ve havaya ateş açmasına rağmen elindeki bombayla emniyet güçlerine doğru saldırı amacıyla koşmaya başlaması üzerine ölü olarak ele geçirildi.

Operasyon sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bomba uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi..