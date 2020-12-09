AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık: "Daha güçlü sahada olacağız"

Gazetemize konuşan AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, olağan kongrenin ardından yeni yönetimi belirledikleri belirterek, “Eskilerin tecrübesi, yenilerin enerjisini birleştirip daha güçlü şekilde sahada olacağız” dedi.

AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, yaptıkları çalışmalarla ilgili gazetemize bilgi verdi. Geçtiğimiz ay yapılan olağan ilçe kongresinde yeniden seçilerek güven tazeleyen Başkan Türkayık, yeni ilçe yönetimini oluşturduklarını söyledi.

YÖNETİMDEKİ KİŞİ SAYISI ARTIRILDI

Daha katılımcı bir ilçe yönetimi oluşturmak için yönetimde 7 kişi artırdıklarını kaydeden İlçe Başkanı Türkayık, “Eskiden yönetimimiz 25+13’tü, şimdi 30+15 yaptık. Yani hem asilden hem de yedekten toplam 7 kişi artırdık” dedi.

TEŞKİLATTA KAN DEĞİŞİMİ YAŞANDI

İlçe yönetimindeki değişimlerle ilgili bilgi veren Başkan Türkayık, “Kongreler zaten bir bayrak değişimidir. İlçe başkanı değişmese yönetimi değişir; yönetim değişmese ilçe başkanı değişir. İllaki bir değişim olur. AK Parti’de değişimin ölçüsü yüzde 40, yüzde 60 dengesidir. Yani yüzde 40’ı değişirse yüzde 60’ı kalır; yüzde 60’ı kalırsa yüzde 40’ı değişir. Bu yüzde 50- 50’de olabilir. Tamamen aynı kişilerle devam edilmemesi ve kan değişimi olması için bu gereklidir” diye konuştu.

MAHALLE BAŞKANLARI BELİRLENECEK

Yeni yönetimi belirlemenin ardından mahalle yöneticilerini belirleme çalışmalarına başlayacaklarını bildiren Türkayık, “21 mahallemiz var. Mahallelerde çalışabilen, devam edebilen arkadaşlarımızla devam edeceğiz. Görev değişikliği isteyenlerin değişikliğini yapacağız” şeklinde konuştu. Türkayık; engelliler komisyonu, şehit yakını ve gaziler komisyonu, tarım komisyonu, esnaf komisyonu gibi tabana birebir hitap edecek komisyonların bulunduğunu, bu komisyonlar aracılığıyla vatandaşların dertlerini dinleyeceklerini söyledi.

DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE SAHADA OLACAĞIZ

2023 seçimlerine endekslendiklerini aktaran Başkan Türkayık, “2023 bizim için çok önemli. O hedefe ulaşmak için bütün çalışmalarımızı yapacağız. 2023’te yine en yüksek oyu almak için çalışacağız. Eskilerin tecrübesi, yenilerin enerjisini birleştirip daha güçlü şekilde sahada olacağız” ifadelerini kaydetti.

TEVECCÜH ARTIYOR

Üye kaydı çalışmalarına hızla devam ettiklerini bilgisini veren Türkayık şunları kaydetti: “Şu anda 33 bin üyemiz, 100 bin seçmenimiz var. AK Parti’ye olan teveccüh Pursaklar’da artarak devam ediyor. Seçimlerden başarı ile çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Pursaklar için yüzde 73, yüzde 80, 82 telaffuz edilen oranlar. Cumhurbaşkanlığı referandumunda yüzde 80 civarında oy aldık. En son yerel yönetimlerde de ilçede yüzde 73 oyumuz var.”

İHTİYAÇ SAHİPLERİ SAHİPSİZ BIRAKILMIYOR

Pandemiden olumsuz etkilenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıklarını anlatan Başkan Türkayık, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın isimlerini alıyoruz. Kaymakamlıkla irtibatlı çalışıyoruz. Gerçek ihtiyaç sahiplerini belirledikten sonra gerekli yardımları ulaştırıyoruz” dedi.

ORGANİZE ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ

Pursaklar Belediyesi ile ilişkileri hakkında da bilgi veren Türkayık, “Pursaklar Belediyesi ile ilişkilerimiz güzel. Belediye Başkanımız Sayın Ertuğrul Çetin hem teşkilatçı hem de belediyeci. Organize bir şekilde çalışıyoruz. Ertuğrul başkanımız teşkilatı iyi biliyor. Teşkilatçılık noktasında rahat ettiğimiz birisi” değerlendirmesini yaptı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-