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AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık: Sürekli sahadayız 

AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, vatandaşların “sadece seçimden seçime geliyorsunuz” serzenişlerini kırmak adına seçim dönemlerindeki gibi sahada sıkı bir çalışma sürdürdüklerini belirtti. 
AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık: Sürekli sahadayız 

AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, muhabirimiz Osman Akdoğan’a konuştu. 

 

AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, teşkilat çalışmaları ve kongre sürecine ilişkin gazetemize bilgi verdi. Seçimlerin geride kalmasına rağmen vatandaş ve esnaf ziyaretlerine devam ettiklerini kaydeden Türkayık, “Sadece seçimden seçime geliyorsunuz’ serzenişlerini kırmak adına haftanın en az 3-4 günü sahada bulunuyoruz. Vatandaşlarımızla her zaman iç içeyiz. Seçim dönemindeki SKM çalışması gibi bir çalışma yürütüyoruz. Saha çalışmaları kapsamında esnaflarımızı, kanaat önderlerini, vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Hasta ziyaretleri, taziye ziyaretlerinde de bulunuyoruz” dedi. Türkayık,  bu ziyaretlerin pek çoğuna bölge milletvekili ve belediye başkanının da katıldığını belirtti. 

EKSİKLER ÇÖZÜM İÇİN NOT EDİLİYOR

Mahalle toplantıları düzenlediklerini de söyleyen Türkayık, “Mahalle toplantılarında hem ilçeden sorumlu yönetim kurulu üyemiz ile meclis üyesi arkadaşımız var. Bunlar haftada bir toplanır. O mahalledeki eksiklikler bu toplantılarda not edilir. Yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcımız ilçe meclisinde grup başkan vekiline bu talepleri verir” sözlerini aktardı.  

KAPI KAPI GEZİYORUZ

Sokak ölçekli üye tarama çalışmalarına da devam ettiklerini belirten Türkayık, “Teşkilatımız ile sokak bazlı üye tarama çalışması kapsamında kapı kapı dolaşarak ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Akşam saat 7 ile 10 arasında ilçe halkımızın kapısını çalıyoruz. Ziyaretlerde Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyoruz. İnsanlar bundan çok mutlu oluyor. Ziyaretlerde partimize üye olmak isteyenleri üye yapıyoruz. Sahada çalışmalarımızı seçim dönemindeki gibi sürdürüyoruz” diye konuştu.

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BAŞKAN ÇETİN’İN HİZMETLERİ TAKDİR GÖRÜYOR

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını kaydeden Türkayık, “Başkanımız göreve geldiği günden bu güne Pursaklar için özverili bir şekilde çalışıyor. Biz de buna şahit oluyoruz. Hizmetleri ilçedemizde büyük ilgi ve takdir görüyor. AK Parti ilçe teşkilatı ve belediye olarak uyumlu bir şekilde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

NEFİS MESELESİ YAPMAMAK LAZIM 

AK Parti’deki olağan kongre sürecine ilişkin de bilgi veren Türkayık, “Pursaklar İlçe Başkanlığımızın olağan kongresi 7 Mart’ta yapılacak. Bunun öncesinde 15 Aralık’ta delege seçimimiz var. 34 bin üyemiz 400 delegemizi belirleyecek. Sonrasında ilçe kongremiz gerçekleşecek. Kongreler yenilenme, tazelenmedir. Bunu bir nefis meselesi yapmamak lazım. Bu süreçte parti büyüklerimizce şahsımıza ‘görevine devam’ denilirse bizim geleneğimizde, göreneğimizde aldığımız terbiyede onu şeref addederek yolumuza devam ederiz. ‘Şimdiye kadar ki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz, sen biraz dinlen” derlerse de onurla, şerefle görevimizi yaptığımızdan dolayı Allah’a şükrederiz” dedi.  

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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