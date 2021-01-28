AK Parti Pursaklar Teşkilatı'ndan SEVİNDİREN TELEFON

AK Parti Pursaklar İlçe Teşkilatı, üyelerini özel günlerinde unutmuyor.33 binden fazla üyeye sahip ilçe teşkilatı, üyelerini doğum günlerinde arayarak onların mutluluklarına ortak oluyor.Parti ile üyeler arasındaki bağın daha da güçlendirilmesi sağlanıyor

Servet Türkayık başkanlığındaki AK Parti Pursaklar İlçe Teşkilatı, üyelerini özel günlerinde unutmuyor. 33 binden fazla üyeye sahip ilçe teşkilatı, üyelerini doğum günlerinde arayarak onların mutluluklarına ortak oluyor.

ÜYELER TEK TEK ARANIYOR

AK Parti Pursaklar Yönetim Kurulu Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı İsmail Tekpinar, dikkat çeken uygulamayla ilgili gazetemize bilgi verdi. Tekpınar, "Pursaklar İlçe Başkanlığı olarak, doğum günü olan üyelerimizin listesini gün gün çıkarıyoruz. O gün teşkilatta görevli olan arkadaşımız sırayla üyelerimizi arayarak doğum günlerini kutluyor. Üyemizin halini hatırını sorduktan sonra, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Pursaklar İlçe Başkanımız Servet Türkayık'ın selamlarını ileterek doğum günlerini en içten dileklerimizle kutluyor, aileleriyle birlikte neşeli, sağlıklı ve huzurlu bir yıl geçirmelerini diliyoruz" dedi.

"HATIRLANMAK SEVİNDİRİYOR"

AK Parti'ye mensup üyelerin kendi doğum günlerinin kutlanmasına çok sevindiklerini anlatan Tekpınar, "Üyelerimiz özel günlerinde hatırlanınca çok seviniyor ve bize teşekkürlerini bildiriyorlar. Hele ki Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettiğimizde insanlar bir hayli duygulanıyor. Üyelerimizin mutluluğu bizi de mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"ARADAKİ BAĞ DAHA DA GÜÇLENİYOR"

Tekpınar, 33 binden fazla üyeye sahip olan AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı olarak böylelikle üyeleriyle aralarındaki bağı da koparmadıklarının altını çizerek, "Üyelerimizi özel günleri vasıtası ile arayarak aramızdaki sağlam bağı daha da güçlendiriyoruz. Telefon numaraları değişen üyelerimiz oluyor, bu uygulamayla onları da güncelleme fırsatı yakalıyoruz. Değerli üyelerimizin sesini duymak, onların duasını almak bizi daha da motive ediyor" sözlerini kaydetti.

DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE SAHADA OLACAĞIZ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde gazetemize röportaj veren AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, yeni yönetim ile birlikte sahada daha aktif olanaklarının işaretini vererek şunları söylemişti: “2023 bizim için çok önemli. O hedefe ulaşmak için bütün çalışmalarımızı yapacağız. 2023’te yine en yüksek oyu almak için çalışacağız. Eskilerin tecrübesi, yenilerin enerjisini birleştirip daha güçlü şekilde sahada olacağız"

TEVECCÜH ARTIYOR

“Şu anda 33 bin üyemiz, 100 bin seçmenimiz var. AK Parti’ye olan teveccüh Pursaklar’da artarak devam ediyor. Seçimlerden başarı ile çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Pursaklar için yüzde 73, yüzde 80, 82 telaffuz edilen oranlar. Cumhurbaşkanlığı referandumunda yüzde 80 civarında oy aldık. En son yerel yönetimlerde de ilçede yüzde 73 oyumuz var.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA