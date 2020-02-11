AK Parti Siyaset Akademisi’ne yoğun ilgi

AK Parti’de artık bir gelenek haline gelen ve 2008 yılından bu yana kesintisiz olarak 18 dönemdir devam eden Siyaset Akademisi’nde başvuru süreci tamamlandı.

Türkiye genelinde başta büyükşehirler olmak üzere 38 ilde başvuruların açıldığı AK Parti Siyaset Akademisi’ne başkent Ankara’da da yoğun bir başvuru gerçekleşti.

Ankara’da özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği AK Parti Siyaset Akademi’sine, kadınlar, engelli vatandaşlar, gaziler ve şehit yakınlarının yanı sıra her yaştan Ankaralı vatandaşlar da başvurdu. 15 günlük başvuru sürecinde 845 başvuru ile rekor bir katılım gerçekleşti.

Başvuruların 13-27 Ocak tarihleri arasında yapılacağı duyurulmasına karşın, yoğunluk nedeniyle 31 Ocak tarihine kadar uzatıldı. Başvuru sürecinin tamamlanmasına rağmen hâlâ arayanların devam ettiğini ifade eden AK Parti Ankara AR-GE’den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Aysel Koçak Akgül “8 Hafta sürecek AK Parti Siyaset Akademisi’nde katılımcıları dolu dolu bir eğitim süreci bekliyor. Verilecek eğitimlerle ve tecrübeli isimlerin deneyimlerini aktarmasıyla birlikte katılımcıların hem siyasal hem de kültürel donanımlarını çok daha ileriye taşıyacaklarını ve Türkiye’nin geleceğinin şekillenmesinde pay sahibi olacaklarını umut ediyoruz” diye konuştu.

İL BAŞKANI ÖZCAN “YOĞUN İLGİDEN OLDUKÇA MEMNUNUZ”

“Siyaset Akademide Başlar” sözünü hatırlatarak bir değerlendirmede bulunan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan “Siyaset Akademisi’nin en önemli amacı gençleri her alanda yetiştirmek ve Türkiye’nin bu gününde ve geleceğinde söz sahibi olmalarını sağlamak. AK Parti bir hamaset partisi değil söylediklerini yapan ve bizatihi uygulayarak ilerleyen, gerçeklik partisidir. Nasıl ki Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan siyasete gençliğinin ilk yıllarında başlamış ve teşkilatın tüm kademelerinde görev yaparak ilerlemişse, gençlerinde kendisini geliştirerek, işin mutfağından yetişmesine büyük önem veriyor. Ve gençlerin ilerlediğini, kademe kademe basamakları tırmandığını görmekten büyük keyif alıyor. Ben de siyasete gençlik kollarında başladım. Gençlik Kolları Başkanlığı yaptım ve bugün Türkiye’nin başkentinde İl Başkanı olarak görev yapıyorum. Bu benim için büyük bir onurdur. Ancak bu işin vebali, sorumluluğu ağırdır. Bunun da farkındayız. Tüm ekip arkadaşlarımızla ve ana kademeden, mahalle yönetimlerimize kadar tüm teşkilatlarımızla birlikte üstlenmiş olduğumuz bu yükün bilinciyle gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Elhamdülillah arkadaşlarımızın büyük bir samimiyetle verdikleri bu mücadele ile AK Parti’ye milletimizin teveccühü de gün be gün artmaya devam ediyor. AK Parti’yi çökertmek isteyenlerin algı oyunlarına, spekülatif söylentilerine, hain planlarına aldırmadan biz yolumuza devam ediyoruz. AK Parti Siyaset Akademimize olan büyük ilgi de bunun en somut göstergesidir. Teveccüh gösteren tüm vatandaşlarımıza ve Ankaralılara teşekkür ediyorum.” dedi.

