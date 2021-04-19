AK Parti Sözcüsü Çelik: 128 milyar konusunda en güzel cevabı kendi vekilleri verdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin emekli amiraller konusunda tavrını örtmek için Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar rezerv meselesini sürekli dile getirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Genel Merkezi'nde toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK), toplantısı devam ederken, Parti Sözcüsü Çelik basın toplantısı düzenledi. MYK toplantısının iç politika, dış politika ve sosyal gelişmelere dönük değerlendirmelerin yanı sıra yerel yönetimlerle ilgili faaliyetler ve önümüzdeki dönem için değerlendirme yaptıklarını belirtti.

'BİLGİM YOKTU' DEMEDİLER

CHP'den bazı isimlerin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun emekli 104 amiralin bildirisinin yayımlanma saatinin ve içeriğinin değiştirilerek AK Parti tarafından kumpas kurulduğu iddialarını değerlendiren Çelik, "Bu metnin değiştirildiği söylenirken metnin değiştirilmesinde iktidarın sorumlu olduğu gibi açıklamalar yapıldı. Bunlar baştan aşağı yanlıştır. Nereden belli? Bildiri değiştiyse, gece yayımlanması konusunda müdahale varsa, niçin bu bildiriye imza atanlar bu bildirinin ne kadar önemli olduğu açıklama gayretine girdiler? Verdiğimiz cevap neticesinde bizi kast ederek dedi ki 'uykulu okumuşlar sabah okurlarsa doğru olmadığını görecekler' gece yarısı yayımlanmasına manipülasyon varsa müdahale varsa, içerik değişimine dair bilgi varsa bunu o gece yayımlanır yayımlanmaz 'arkasındayım' diyen amirallere soracaklar. İsimleri belli. Bildiri yayımlanır yayımlanmaz bazı generaller destek açıkladılar. İçerikte yanlış varsa imzası olanlar, 'benim imzam var, ne gece yarısı yayımlanmasından, ne de bildiride şu an olanlardan benim haberim yoktu' demedi" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na seslenen Çelik, "Kılıçdaroğlu'nda bir bilgi varsa bunun içeriğine kim müdahale etmiş, zamanını kim değiştirmiş. Açıklasın" dedi.

'ANKARA İLE DEĞİL ATİNA İLE KONUŞMAYA GELMİŞ'

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'ye yaptığı ziyaret ve bu ziyaretteki krize ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çelik, "Bakan Türkiye'ye Ankara ile konuşmaya gelmemiş. Atina ile konuşmaya gelmiş. Son derece bağnaz, son derece saygısız bir şekilde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, milletimizi itham etmesi yakışıksızlık örneği olarak girecektir" ifadelerini kullandı.

Dendias'ın tavrının bütün dünya tarafından görüldüğünü kaydeden Çelik, "Müzakereye gelmiş ama sabotaj için konuşmuş olarak kayıtlara geçmiş oldu. Nezaket dışı tavrı da dünya görmüş oldu. Dünya şunu gördü pozitif taraf kim müzakere istemeyen sabote edenler kimlerdir diye" dedi.

'SİZ DEMOKRASİNİZİ AKDENİZ'İN SULARINDAN KURTARIN'

Konuşması sırasında Yunan kuvvetlerinin mülteci botlarına karşı sergilediği saldırgan tavra ilişkin de bazı fotoğraflar gösteren Çelik, "Yunan unsurları benzinle yakmaya çalışarak katliama imza atmaya çalışıyor. Sırp kasaplarının yaptığına benzer şekilde Ruanda'da olduğu gibi. Bunun karşılığında Türk Sahil Güvenlik unsurları kahramanlarımız orada olmasa Akdeniz'i mezar yapacaklar. Ondan sonra AB'ye üye olmaktan gururluyuz. Siz demokrasinizi önce Akdeniz'in sularından kurtarın, demokrasi dediğiniz, insan hakları değiniz, uluslararası değerler dediğinizi Akdeniz'in sularına gömdünüz siz" şeklinde konuştu.

'HER DARBEDE DESTEK VERDİLER'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın 23 Nisan kutlamaları üzerinden kendilerini eleştirmesine tepki gösteren Çelik, "Atatürk'ün Meclis'in yetkilerini hiçbir zaman kaldırmak istemediğini ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kalktığını belirtmiş. Atatürk üzerinden cümle kuran, burada kendilerine bu saygıyı bahşetmeye çalışan CHP'li arkadaşın söylediği doğru değil. Onlar Meclis'in her kapatıldığı darbede, darbelere destek verdi. Onlar Meclis'in iradesinin postallarla ezildiği her girişime destek verdi" diye konuştu.

'SARIKLI AMİRAL GÖRÜNTÜSÜNE OLUMLU BAKMIYORUZ'

Sarıklı amiral görüntüsü üzerinden yapılan eleştirilere cevap veren Çelik, "Milli Savunma Bakanlığı'nın sarıklı amiral meselesini seyrettiği gibisinden bir şey söylüyor. TSK'daki disiplin süreci devam ediyor. Her fırsatta usûl diyorsunuz. Ne yapsın TSK, kendi soruşturmasını tamamlamasın mı? O görüntüye olumlu bakmıyoruz, doğru, meşru kabul etmiyoruz. Deniz Kuvvetlerinde böyle bir görüntüyü kabul etmiyoruz, bu bildiriyi de kabul etmiyoruz" dedi.

'EN GÜZEL CEVABI KENDİ VEKİLLERİ VERDİ'

CHP'nin emekli amiraller konusunda tavrını örtmek için Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar rezerv meselesini sürekli dile gitirdiğini belirten Çelik "En güzel cevabı kendi vekilleri verdi. 'Ekrana bakarsanız, ekonomi okuryazarlığınız da varsa görürsünüz' dedi. Kendi partilerinin milletvekilleri ona en güzel cevabı verdi. 'Neredeymiş? Bakmasını bilene gözünün önündeymiş' Kim söylüyor, CHP milletvekili söylüyor. Kime söylüyor, CHP milletvekillerine söylüyor" dedi.

'GÜÇLÜ ŞEKİLDE SORUŞTURULMASININ ARKASINDAYIZ'

Bazı belediyelerde başlatılan pasaport soruşturması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çelik, CHP'li vekillerin sanki sadece AK Parti'li belediyelerde bunun yaşandığı yönünde algı oluşturmaya çalıştığını söyledi. Çelik, "Suçlarken İçişleri Bakanlığı ile nedir husumet bilmiyorum. Biraz izanlı argüman gerekir. AK Parti'li, CHP'li İYİ Parti'li başkanlar da olabilir. Bu şekilde tablo ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığımız bunu soruşturacak ve netice itibariyle kusur, hata, suç, yanlış ne varsa yargıya intikal edecek. Biz de bu şekilde soruşturulmasının güçlü bir şekilde arkasındayız. Her şeyin şeffaf bir şekilde ortaya çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.