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AK Parti Sözcüsü Çelik: Adana'da zararlar tanzim edilecek

AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili, "Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı var. Burada görülen zararlar tanzim edilecek. Burası bir an evvel normal hayatına döndürülsün diye elden gelen her şey yapılacak." dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Adana'da zararlar tanzim edilecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, beraberinde Vali Süleyman Elban ile önceki gün başlayan ve bu sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangından etkilenen köylerde incelemede bulundu.

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Yangından etkilenen mahalle sakinleriyle görüşen Çelik, yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi.

Çelik, bölgeye ilk yardımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çıkardığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, AFAD ekiplerimiz köyleri geziyorlar. Kimin evi, malı yandı, tarlasına zarar geldi bunu tespit edecekler. Bunların hepsini telafi edeceğiz. Cumhurbaşkanımız da konuşmasında bahsetti, devletimiz, bakanlıklarımızın yetkilileri, AFAD yetkilileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri burada. Acil olarak, şimdi kaybı olan vatandaşlarımıza Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın gönderdiği maddi destek dağıtılacak."

"Zararlar tanzim edilecek"
Elektriğin, yangını tetikleme riskine karşı yarın sabaha kadar bölgeye enerji verilemeyeceğini aktaran Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi yaralarımızı saracağız. Ondan sonra hata eksik varsa onlarla ilgili gereken yapılır. Önemli olan yaraları sarmak, buraları normal hayatına döndürmek. Böyle bir afet tabii ki olsun istemezdik. Mademki oldu, bundan sonrasında yapacağımız şey bu zararları telafi etmek. Bir an evvel buraları eski normal hayatına döndürmek. Dolayısıyla şimdi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından gelen yardım, Valilik vasıtasıyla dağıtılacak. Hayvanlarla, tarlalarla ilgili zararlar tanzim edilecek. Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı var. Burada görülen zararlar tanzim edilecek. Burası bir an evvel normal hayatına döndürülsün diye elden gelen her şey yapılacak. Devlet sizin devletiniz, devlet milletin devleti."

Çelik, bir mahalle sakininin, yangının çıkışıyla ilgili "Bunu yapanlar insan olamaz, bu terör." sözü üzerine, şunları kaydetti:

"Yangınla ilgili suç tespit edildiğinde (sorumlular) en ağır cezayı alacak. Bu bizim ormanımızı yakmak, bizim insanımıza zarar vermek. Bu terör eylemi gibi bir şey. Bizim, üzerine odaklanacağımız, enerjimizi vereceğimiz iş bu dakika itibarıyla bu yaraları nasıl saracağız? Birincisi bu. İkincisi, 'şu yaptı, bu yaptı...' Bu devletin işi, devlet onu halleder. Bütün güvenlik birimleri ona bakıyorlar. Vali Bey işin başında. Cumhurbaşkanımızın talimatı var, Kozan'ımızın yaraları sarılacak. Bitti. Devlet sözü. İşimiz size bir an evvel normal hayatınıza döndürmek, ihtiyaçlarınızı karşılamak. Bununla ilgili herhangi bir şüphe yok, bütün birimler çalışıyor."

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