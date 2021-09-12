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AK Parti Sözcüsü Çelik: Her darbe, millet düşmanlığıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümünde mesaj paylaştı. Millet düşmanlarının birçok kez demokrasiye saldırdığını belirten Çelik "Her darbe, millet düşmanlığıdır. Darbeler ve vatanseverlik bir arada olamaz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Her darbe, millet düşmanlığıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 41'inci yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Çelik, "12 Eylül darbesinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar millet düşmanları bir çok kez saldırdı demokrasimize" dedi.

Çelik, kendi milletine silah çekenlerin ülkesine düşmanlık ettiğini belirterek "Darbeler ve vesayet girişimleri için gerekçe uyduranlar, silahlı darbeye girişenlerden daha büyük düşmanlık etmişlerdir ülkemize. Sahte bir vatanseverlik anlayışını demokrasinin önüne geçirmeye çalışmışlardır. Hukuk dışı vatanseverlik olmaz. En son 15 Temmuz darbe girişimine karşı gösterilen millet direnişi ve o gece Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kararlı ve dirayetli tutum ülkemizi ve demokrasimizi düşman işgaline karşı korumuştur. 27 Mayıs darbesinden beri süren bu düşmanlıkla mücadelemiz sürecektir" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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