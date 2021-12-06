AK Parti Sözcüsü Çelik: Sorumluları Türk ve İslam düşmanlarıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.
Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, saldırının failleri olarak Tük ve İslam düşmanlığını artırıp yaymaya çalışan kişileri gösterdi.
Açıklamada "Kıbrıs Rum Yönetimi’ni bu alçakça eylemlerin tekrarlanmaması için acilen önlem almaya çağırıyoruz." diyen Çelik, Rum Yönetimine uyarıda bulundu.
ÖMER ÇELİK'TEN KIBRIS RUM YÖNETİMİNE TEPKİ
Ömer Çelik'in sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı kınama mesajı şu şekilde:
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