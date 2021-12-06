AK Parti Sözcüsü Çelik: Sorumluları Türk ve İslam düşmanlarıdır

Rum kesiminde Larnaka Camii'ne gerçekleştirilen saldırıya bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, saldırının sorumluluğunun Türk ve İslam düşmanlığını besleyenler olduğunu ifade etti.