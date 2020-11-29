  • BIST 1.329
  • Altın 450,327
  • Dolar 7,8115
  • Euro 9,3377
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 6 °C
»

AK Parti Sözcüsü Çelik: TBMM üyesi bir şahsın milletin ordusuna saygısızlığı asla kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP Mersin Milletvekili Başarır'ın Türk ordusu hakkındaki ifadelerine ilişkin, "TBMM üyesi bir şahsın milletin ordusuna saygısızlığı asla kabul edilemez. Bu şahıs, milletimizden ve ordumuzdan özür dilemelidir"
AK Parti Sözcüsü Çelik: TBMM üyesi bir şahsın milletin ordusuna saygısızlığı asla kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı, Türk ordusu hakkındaki ifadeleri nedeniyle kınadı.

Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başarır'ın bir televizyon kanalında söylediği sözlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Kahraman Türk ordusu hakkında ahlak ve seviye yoksunu ifadeler kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullanan Çelik, şöyle devam etti:

" 'Türk ordusu satılmış' diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor. CHP yöneticileri öğretmenlerimizden askerlerimize kadar tüm değerlerimizi saygısız bir dille hedef alıyor. Bu zihniyete karşı en güçlü cevabı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

Kahraman Türk ordusuna dışardan ve içerden yöneltilen her türlü saygısızlığı mahkum ediyoruz.

Kahraman ordumuz bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin korunması için milletimizin emrindedir. Gücü ve kabiliyetleri ile tüm dünyanın takdir ettiği bir ordudur. Milletimiz için eşsiz bir değerdir."

"Bu şahıs milletimizden ve ordumuzdan özür dilemelidir"
Siyasi provokasyonların orduyu hedef almasına müsaade etmeyeceklerine işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Suriye'de, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de güvenliğimiz ve haklarımız için kahramanca mücadele eden ordumuzla ilgili kullanılan bu saygısız ve düşmanca dile geçit vermeyiz. Kardeş Azerbaycan'ın yanında olan askerlerimizin onurlu ve kahraman mücadelesi tarihi bir değere sahiptir.

Siyasi provokatörler bu mücadeleyi çeşitli yollarla hedef alıyor. Kara propagandanın her türlü yöntemi kullanılıyor. Maalesef bu provokasyonların benzerleri ülkemizin içinden de geliyor. Eleştiri başka, husumet ve saygısızlık başka şeydir. Bu provokasyonlarla mücadele edeceğiz.

Kahraman ordumuzun mücadelesi dostlarımızı ve mazlumları sevindiriyor. Bu mücadelenin düşmanları ise husumet diliyle konuşuyor. TBMM üyesi bir şahsın milletin ordusuna saygısızlığı asla kabul edilemez. Bu şahıs milletimizden ve ordumuzdan özür dilemelidir."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MHP lideri Bahçeli’den Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı’ya “harcar” tepkisi24 Kasım 2020 Salı 12:01
  • İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Akdeniz'de yaşanan olay bir anlamda sınır ihlalidir24 Kasım 2020 Salı 11:40
  • MHP lideri Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert tepki: Devran teröristtir, yazarı da teröristtir24 Kasım 2020 Salı 11:37
  • Bakan Soylu: Türkiye, AK Parti hükümetleriyle birlikte kadına şiddet konusunda samimi bir gayret ortaya koymuştur24 Kasım 2020 Salı 11:29
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB'nin yaptığı hataları anlamasını bekliyoruz24 Kasım 2020 Salı 11:28
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle ilişkili hale getirilemez22 Kasım 2020 Pazar 14:43
  • MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Kaygısız, hayatını kaybetti22 Kasım 2020 Pazar 14:06
  • AK Partili Çelik: Çeviköz'ün yabancı otoritelerden demokrasi talebinde bulunması vahim bir yaklaşımdır22 Kasım 2020 Pazar 10:04
  • AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pompeo'ya tepki20 Kasım 2020 Cuma 15:17
  • Tevfik Göksu'dan İBB bütçesine borçlanma eleştirisi20 Kasım 2020 Cuma 09:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti