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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pompeo'ya tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun işgal altındaki Filistin topraklarında gayrı meşru kurulan yerleşim yerlerini ziyaret etmesi uluslararası hukukun ve kararların açık ihlalidir" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pompeo'ya tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun işgal altındaki Filistin topraklarında gayrimeşru kurulan yerleşim yerlerini ziyaret etmesine tepki gösterdi. AK Parti'li Çelik, Pompeo'nun ziyaretinin uluslararası hukukun ve kararların açık ihlali olduğunu belirterek, "Pompeo, Golan ve Kudüs kararlarıyla Filistin’de iki devletli çözüm planının altını oyan adımlar atıyor. Bu yaklaşım, sorumsuz bir şekilde Ortadoğu’da barış ve istikrarı tehlikeye atmakta ve krizi derinleştirmektedir. BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulunun Filistin'e ilişkin almış olduğu kararların arkasındayız ve uluslararası toplumu bu kararlara dair hassasiyet göstermeye ve güçlü bir tavır ortaya koymaya çağırıyoruz. Haksızlık ve hukuksuzluk karşısında ortak tavır ve dayanışma gerekiyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Pompeo'nun ziyaretinin sorumsuzluk ve hukuksuzluk olduğunu kaydederek, "Cumhurbaşkanımızın Filistin davasında sürdürdüğü haklı ve kararlı siyasi mücadele devam ediyor. Her türlü hukuksuzluğa karşı, Filistinli kardeşlerimizin her koşulda yanında olacağız" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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