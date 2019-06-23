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AK Parti ve CHP YSK'ye başvurdu

AK Parti ve CHP, bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu oyların geçerli sayılması için YSK'ye başvurdu.
AK Parti ve CHP YSK'ye başvurdu

AK Parti ve CHP,  bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu oyların geçerli sayılması için YSK'ye başvurdu.  

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti ve CHP'nin başvurusunu görüşmek üzere saat 14.00'te toplanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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