AK Parti'de iki kritik toplantı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 4. kez AK Partili milletvekilleriyle bir araya gelecek. Erdoğan daha sonra partisinin MKYK toplantısına başkanlık edecek. Kritik iki toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapacak.