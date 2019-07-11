AK Parti'de iki kritik toplantı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantıların sonuncusu bugün yapılacak. Erdoğan, 31 ilden 69 milletvekiliyle bir araya gelecek.
Toplantıda milletvekillerinin bölgelerinde yaşanan sorunları ve vatandaşların taleplerini Erdoğan'a aktarması bekleniyor.
Milletvekilleriyle toplantının ardından, Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak MKYK toplantısına başkanlık edecek.
Erdoğan, 23 Haziran seçimlerinden sonraki MYK toplantısında seçim sonuçlarıyla ilgili analiz raporu hazırlanmasını istemişti. Bugünkü toplantıda analizlerin masaya yatırılması ve seçim sonuçlarıyla ilgili sunum yapılması bekleniyor.
Toplantıların ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapacak.
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