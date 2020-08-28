Ak Parti'de taban etkisi istifa getirdi

Ak Parti Akyurt İlçe Başkanı Kadir Gürbüz istifa etti. İstifa nedeni olarak Ak Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile İlçe Belediye Başkanı Hilal Ayık’ın ilçe teşkilatını ve tabanı yok sayması olduğunu belirtti.

Ak Parti Akyurt İlçe Başkanı Kadir Gürbüz istifa etti. İstifa nedeni olarak ilçe teşkilatının yok sayılması olduğunu söyleyen Gürbüz, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve Ak Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler’e tepki gösterdi. AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler’in ilçeyi ziyaret edip, İlçe Belediye Başkanı Hilal Ayık ile bölgeyi gezmesine ve ilçe teşkilatına haber verilmemesine tepki gösteren Gürbüz, “Akyurt’ta Ak Parti ilçe teşkilatı, ilçe başkanlığı, başkanı yok mu? İlçe neden bilgilendirilmez, aranmaz, sorulmaz, yok sayılır” dedi.

İNCELEMELERDE BULUNMUŞLARDI

Ak Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler geçtiğimiz gün Akyurt’u ziyaret etmiş, ilçe belediye başkanı ile Ankara-Çankırı yolu üzerinde bulunan köprülü kavşak inşaatlarında incelemelerde bulunmuştu. İlçe Belediye Başkanı Hilal Ayık, konu hakkında paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı, “Devlet Bakanımız, Ankara Milletvekilimiz Emrullah İşler ile Ankara-Çankırı yolu üzerinde bulunan köprülü kavşak inşaatlarında incelemeler yaptık. En kısa sürede tamamlanması için Bakanımızın da desteğini aldık.”

“TABAN YOK SAYILDI”

Ziyaret sonrası istifa eden Akyurt İlçe Başkanı Kadir Gürbüz ise ziyaretin ilçe teşkilatına haber verilmemesine tepki göstererek şu açıklamalarda bulundu, “Güya birisi Ak Partili Akyurt Belediye Başkanı, biriniz partimizin bölge milletvekilisiniz. Akyurt’ta Ak Parti İlçe Teşkilatı, ilçe başkanlığı, başkanı yok mu? İlçe neden bilgilendirilmez, aranmaz, sorulmaz, yok sayılır. Reis yedi düvelle, yedi cephede mücadele ederken birileri tabanı, teşkilatları yok saysın. Birilerini buna dur demesi adına 4 yıldır gururla, onurla yürüttüğüm ilçe başkanlığı görevinden ayrılıyorum.”

Emrah Özcan//İLKSAYFA