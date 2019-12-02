  • BIST 106.904
  • Altın 269,570
  • Dolar 5,7398
  • Euro 6,3237
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 3 °C
»

AK Parti'de teşkilata akraba kriteri

AK Parti’nin kongre sürecinde kadın kotası yüzde 30 olacak. Bir isme kadın kollarında görev verilecekse, varsa ana kademedeki eşi istifa ettirilecek. Belediye, il ve ilçe başkanlarının eşleri yönetim kadrosunda olmayacak.
AK Parti'de teşkilata akraba kriteri

AK Parti, diğer kongrelerde olduğu gibi yeni kongre sürecinde de kadınlara geniş yer verecek. Listeler şekillendirilirken, kadın kotası yüzde 30 olarak belirlendi. Kongre süreciyle ilgili kadın kolları olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, yenilenme sürecinde gençlere ve kadınlara daha fazla yer verileceğini söyledi.

‘AYŞE’LERİ ‘AYŞE’LER BELİRLEYECEK

Kongre sürecine ilişkin ciddi bir sistem kurduklarını belirten Çam, “Bir referans sistemi olmaksızın ‘Bizimle birlikte çalışmak isteyen herkese kapımız açık’ dedik. Başvuruları il ve ilçelerimizden yapabilecekleri gibi, ‘akkadinbasvuru.com’ adresinden de yapabilirler” çağrısında bulundu. Kadın kolları olarak temel prensiplerinin tecrübeli isimlerle birlikte yeni katılımlar sağlamak olduğunu vurgulayan Çam, “Amacımız, il ve ilçelerinde daha geniş kitlelere hitap edebilecek bir yapıyı oluşturmak. Şu anda 2023 seçimlerinde aktif çalışacak arkadaşlarımızı seçeceğiz” diye konuştu. “Hatice ve Ayşelere yoğunlaştık” diyen Çam, “Sahadan şöyle sesler geliyor: ‘Hatice ve Ayşeleri seçeceklerin de Hatice ve Ayşe olması gerekli.’ Seçim yapacak kişilerin de sağlam kişiler olması gerekiyor” dedi.

EŞİ YÖNETİMDEYSE İSTİFA ETTİRİYORUZ

İlinde ve ilçesinde faydası olabilecek kişilerin görev almasını istediklerini kaydeden Çam, şöyle devam etti: “Örneğin, eşi ana kademedeyse, kendisine de kadın kollarında bir görev vereceksek eşini istifa ettiriyoruz. Bir aileden bir kişi görev almışsa zaten tüm aileyi kapsayacak şekilde görevi üstlenmiş oluyor. Belediye, il ve ilçe başkanlarının eşlerinin yönetim kadrosunda olmamaları gerektiği uyarısında bulunuyoruz. Sadece partimizin ilkelerine sahip çıkmaları, doğruluk ve dürüstlükten ayrılmamaları gerekiyor.”

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti ile ABB arasında ‘sosyal yardım’ tartışması28 Kasım 2019 Perşembe 10:16
  • 'Beyin göçü diye gidenlerin çoğu terörist'28 Kasım 2019 Perşembe 09:36
  • Katar ile kara gün dostuyuz26 Kasım 2019 Salı 09:28
  • Muharrem İnce: Bu tezgah çözülmeden Türkiye'de CHP'nin temiz siyaset yolculuğu yara alır24 Kasım 2019 Pazar 16:11
  • Ticaret Bakanlığından elektronik sigaraya geçit yok24 Kasım 2019 Pazar 12:00
  • CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Her ortamda tartışmaya hazırım24 Kasım 2019 Pazar 09:14
  • Bakan Akar'dan flaş mutabakat ve güvenli bölge açıklaması21 Kasım 2019 Perşembe 11:38
  • Saadet Partisi'nden Şehir Üniversitesi'ne ziyaretli destek20 Kasım 2019 Çarşamba 14:16
  • Habibe Çiftcioğlu Başer kimdir? AK Parti'den neden istifa etti?20 Kasım 2019 Çarşamba 11:30
  • Erdoğan: Mektubu sayın Başkana geri takdim ettim14 Kasım 2019 Perşembe 09:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti