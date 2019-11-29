AK Parti'de yeni dönemde yeni yüzler

AK Parti teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 7. Olağan Kongre sürecini değerlendirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ömerler ve Haticeler bulmalıyız" talimatı doğrultusunda çalıştıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli talimatının milletin sesine kulak verilmesi, hissiyatının dinlenmesi ve milletin söyledikleri üzerinden kadroları takviye etmeleri olduğunu belirten Kandemir, bu talimata uygun çok geniş bir heyetin çalıştığını ifade etti.

"Ömerler ve Haticeler bulmalıyız"

Yeni Şafak'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ömerler ve Haticeler bulmalıyız" talimatını hatırlatan Kandemir, talep ederek partiye gelenlerin olduğunu, bir kısmına da kendilerinin davet götürdüklerini anlattı. Özellikle kadınlara bu süreçte geniş bir alan açmak istediklerini kaydeden Kandemir, "Bizim yüzde 30 kotamız var. Her yönetimde en az yüzde 30 kadın olsun istiyoruz. Listelerimizi buna göre şekillendiriyoruz. Genç ve kadın sayımızda ciddi bir artış olacak. Çokça yeni yüz göreceğiz" dedi.

10 MİLYON ÜYE

AK Parti'nin yeni üye rakamlarını da paylaşan Erkan Kandemir, "Biz üye sayısı olarak Türkiye'nin en çok üyeye sahip siyasi partisiyiz. Bizim dışımızdaki partilerin toplam üye sayısı 2 milyon 691 bin. Tek başımıza bizim üye sayımızsa 10 milyon 397 bin. Memurların üye olamadığını düşünürsek, çok geniş bir tabana sahibiz" diye konuştu.