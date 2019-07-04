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Ak Parti’de Yerel Toplantılar başlıyor

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Temmuz ayından itibaren Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları’na başlıyor.
Ak Parti’de Yerel Toplantılar başlıyor

Bu toplantılarda belediye başkanları ile bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılacak ve belediye başkanlarına liderlik, halk ilişkiler ve etkili iletişim alanında eğitimler verilecek.
Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı, Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları’nın tarihlerini belirledi. İlk toplantı 19-20-21 Temmuz tarihlerinde Erzurum’da başlıyor. Erzurum’un ardından; Ağustos’ta Şanlıurfa ve Nevşehir, Eylül’de Bursa ve Afyonkarahisar, Ekim’de Samsun ile toplantılara devam edilecek.

UZMANLARCA EĞİTİM VERİLECEK 

Başarılı belediye başkanlarının bilgi ve tecrübelerini, yeni belediye başkanlarıyla paylaşacağı bölge toplantılarında liderlik, halkla ilişkiler, etkili iletişim, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetimi alanında da uzmanlar tarafından eğitimler verilecek.
Bölge toplantılarına; o bölgenin belediye başkanları, il genel meclis başkanları, büyükşehir belediyesi başkan vekilleri, il başkanları, il yerel yönetimler başkanları, il kadın ve gençlik kolları yerel yönetimler başkanlarının katılması planlanıyor.

ŞEHRİN SORUNLARI DİNLENECEK

İllerin kendine has sorunlarını ilgilendiren Bakanlıkların bakan yardımcıları ve ilgili kurumların genel müdürleri bu bölge toplantılarına davet edilecek. Şehrin sorunları dinlenecek, belediyelerin talepleri dikkate alınacak. Bu toplantılarda Bakan Yardımcıları ve bürokratlarla belediye başkanlarının da kaynaşması hedefleniyor. 


 

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