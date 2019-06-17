AK Parti'den 19 maddelik MEB kanun teklifi

AK Parti, Milli Eğitim'le ilgili 19 maddelik kanun teklifi verdiğini açıkladı.

AK Parti, Milli Eğitim'le ilgili 19 maddelik kanun teklifi verdiğini açıkladı. Söz konusu teklife göre, ilkokula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarılıyor, sözleşmeli öğretmenlere kadro verilme süresi kısalıyor ve yükseköğrenim yurtları için izinleri Gençlik ve Spor Bakanlığı verecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılması, yükseköğrenim yurtlarıyla ilgili izinlerin Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilmesi, sözleşmeli öğretmenlerin 3 yıl sözleşmeli, 1 yıl kadroya atandıktan sonra bulunduğu yerde görev yapıp tayin isteme hakkına sahip olabilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.