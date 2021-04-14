  • BIST 1.398
  • Altın 453,082
  • Dolar 8,1025
  • Euro 9,6974
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 19 °C
»

AK Parti'den 798 belediyeye genelge: İmkanlarımızı ihtiyaç sahibi aileler için seferber etmeliyiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki imzasıyla 798 belediyeye "Ramazan Ayı Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi" gönderildi.
AK Parti'den 798 belediyeye genelge: İmkanlarımızı ihtiyaç sahibi aileler için seferber etmeliyiz

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, belediye başkanlarının ramazan ayını tebrik eden Özhaseki, genelgede şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki, bu mübarek ayda bereket kapıları açılır. Hayırseverlik, iyilikseverlik, yardımseverlik, diğergamlık duyguları en doruk noktaya ulaşır. Paylaşmanın verdiği mutluluk ve manevi haz en fazla ramazan ikliminde anlam bulur. Ramazan, hayatımıza yeni bir düzen kurar. Ramazan ayında insan, nefsinin ihtiyaçlarını disiplin altına alırken ruhunu basamak basamak yükselteceği bir imkan elde eder. Bu yükseliş, tek başına yürütülen bir sefer değildir. Müminlerin bir bütün olarak, fakiriyle, zenginiyle, ihtiyarıyla genciyle, çaresiz ve kimsesizleriyle birlikte bir topyekun yükseliştir."

Özhaseki, belediye başkanlarından bu ay için şehirleri ulvi hissiyatın merkezi haline getirmelerini isteyerek, "Şehirlerimizi kardeşlik ve dostluk merkezi, fakir ile zenginin buluştuğu bir mekan, yaratılmışlara olan sevgimizin adeta taşıp coştuğu bir belde haline getirmeliyiz." vurgusu yaptı.

Salgının gölgesi altında ramazan ayının idrak edildiğini vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Pandeminin bütün olumsuzluklarını yaşadığımız bu dönemde, belediye hizmetleri de adeta yeni bir boyut kazanıyor. Gönül belediyeciliği diye çıktığımız bu yolda, ortaya koyduğumuz yeni hedeflerimiz şimdi daha da bir önem kazandı. Vakit daha çok dua alma, daha çok gönül alma ve daha çok gönülle buluşmak vaktidir. Pandemi kurallarına riayet ederek, özellikle kenar mahallelerimize ziyaretlerimizi yapmalıyız. Yardım faaliyetlerimizi gösterişten uzak ve bir medya-şova dönüştürmeden artırmalıyız. Bazı siyasi çevrelerin hiçbir hizmet yapmadan algı operasyonları yapması nasıl bir anlam taşımıyor ise sadece algıdan ibaret hiçbir işleme asla pirim vermemeliyiz."

"Hizmetlerimizi genişletmeliyiz"
Özhaseki, bugüne kadar işin algı tarafında değil, hizmet esasında ve ifasında yer alan bir anlayışa sahip olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İhtiyaçlı olan her sofrada bir tas çorbamız bulunacak, kuruyan her dudağa bir bardak su olacak şekilde hizmetlerimizi genişletmeliyiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın alışveriş yaptığı esnaflar sessizce ziyaret edilmeli, borçlarını yatıramayan aileler varsa hesapları kapatılmalıdır. Hayırsever vatandaşların yapacakları yardımlara da öncülük yapılmalı ve yol gösterilmelidir.

Pandemi kuralları çerçevesinde toplu organizasyonlar yapmayacağız. Ama telefonla arayarak mahzun gönüllere misafir olabiliriz. İmkanlarımızı ihtiyaç sahibi, aileler için seferber etmeliyiz. Aziz milletimizin bağrından doğan bir siyasi hareket olarak her zaman güzel hizmetlere öncülük ettiğimiz gibi bu pandemi ortamında da üzerimize düşeni en iyi şekilde hayata geçireceğimize inanıyoruz. Bu çerçevede Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Şehrimize, ülkemize ve İslam alemine bereket ve esenlikler getirmesini Cenabıhak'tan niyaz ediyorum."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Onun kanı akarsa büyü bozulacak’ diye bağırıp, kızını damdan sarkıtarak atacağını söyledi14 Nisan 2021 Çarşamba 15:21
  • Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile KoçSistem'den akıllı şehir iş birliği14 Nisan 2021 Çarşamba 15:09
  • THY, 2 yıl aranın ardından "B737 MAX" ile ilk uçuşunu yarın İstanbul'dan Ankara'ya icra edecek14 Nisan 2021 Çarşamba 15:07
  • Bingöl'deki baraj ve HES'ler ekonomiye yıllık 1 milyar 745 milyon lira gelir sağladı14 Nisan 2021 Çarşamba 15:07
  • Bingöl'deki baraj ve HES'ler ekonomiye yıllık 1 milyar 745 milyon lira gelir sağladı14 Nisan 2021 Çarşamba 15:06
  • THY, 2 yıl aranın ardından "B737 MAX" ile ilk uçuşunu yarın İstanbul'dan Ankara'ya icra edecek14 Nisan 2021 Çarşamba 15:05
  • Bakan Pekcan: Kızılcahamam'daki yangında zarar gören esnafa 50 bin lira hibe verilecek14 Nisan 2021 Çarşamba 14:57
  • Libya'ya gönderilecek 150 bin doz aşı bugün yola çıkarılacak14 Nisan 2021 Çarşamba 14:56
  • Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulundu14 Nisan 2021 Çarşamba 14:55
  • Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı İstanbul'da yakalandı14 Nisan 2021 Çarşamba 14:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti