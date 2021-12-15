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AK Parti'den asgari ücret açıklaması! Ekonomik OHAL iddialarına yanıt

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin son dakika açıklamalarında bulunuyor. Kurtulmuş, 'Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret ne zaman açıklanacak?' sorularını da yanıtladı.
AK Parti'den asgari ücret açıklaması! Ekonomik OHAL iddialarına yanıt

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı televizyon programında ekonomi ve gündeme ilişkin son dakika açıklamalarında bulunuyor.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK VE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma Bakanlığımız beklentileri tespit etti. Nihayetinde müzakere sonucudur. Herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir Asgari Ücret tespiti olacaktır. 

4 BİN TL ÜSTÜ OLACAK MI?

Bunu tam olarak söylemek mümkün olmaz. Beklentiler çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak. 

Benim de gönlüm geçen senekinin üstü ama reel rakamları konuşmak lazım. İşçi kesiminin de taleplerini karşılayacak bir asgari ücret ortaya çıkacaktır. 

EKONOMİK OHAL İLAN İDDİASI

Saçma sapan iddiadır, böyle bir şey sözkonusu olamaz. Serbest pazarın koşullarından taviz verilmeden devam eder. Ancak bugün de bir operasyondan bahsediliyor, stokçuluğa karşı ortada dolaşanlara karşı da hükümet her türlü tedbiri alır. Kimsenin aklından OHAL geçmesin. 

EK BÜTÇE İHTİYACI DOĞAR MI?

Zannetmiyorum. Hükümet sadece asgari ücretle ilgili değil memur ve emeklilerle ilgili baskıyı ortadan kaldıracak düzenlemeleri yapacaktır. Bunlar vergi olarak dönmeyecek. Maalesef son dönemde ortaya çıkan döviz kurlarındaki oynaklık nedeniyle birtakım mallar olağanüstü pahalandı. Vaandaşın alım gücünün belli seviyede tutulması için gayret sarfediliyor. Geçen seneki dönemle kıyaslandığında daha önemli hale geldi.

HAYAT TARZI ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

Üniversitede öğrencilerle yapılan sohbette söylediğim bir sözdür. TÜİK, sorumlu ve Avrupa İstatistik Kurumu'na akredite olmuş Türkiye'deki tek kurumdur. TÜİK ya da başka kuruluşun itibarını korumak zorundayız. Kastettiğim şey ciddiyet. Ben hiç kimsenin hayat tarzı ile tercihleri ile dünya görüşüne sahip olmasını ayrıcalık olarak görmem. 

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