  • BIST 2.084,47
  • Altın 942.84429
  • Dolar 16.4688
  • Euro 18.4886
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 0 °C
»

AK Parti'den asgari ücret teklifi! TBMM'ye sunuldu!

AK Parti, asgari ücretten damga ve gelir vergisini kaldıran teklifi TBMM’ye sundu.
AK Parti'den asgari ücret teklifi! TBMM'ye sunuldu!

13 maddelik Gelir Vergisi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve 95 AK Parti milletvekilinin imzasıyla TBMM’ye sunuldu.

Teklifle asgari ücret üzerinden damga ve gelir vergisi kaldırılıyor. Enerji üretimini teşvik etmek amacıyla meskenlerin çatı veya cephesine kurulan güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücü 10 kW’den 20 kw’ye çıkartılıyor. Katma Değer Vergisi ile ilgili değişiklikler öngörülüyor.

Teklifle, özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlarda gelir fazlası ilgili idare bütçelerine eklenebilecek. Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefaret senetleri güvenli elektronik imzayla düzenlenebilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SGK borçlanmalarıyla ilgili önemli uyarı17 Aralık 2021 Cuma 14:39
  • TCMB'den doğrudan döviz müdahalesi17 Aralık 2021 Cuma 14:23
  • Merkez Bankası'ndan dolara beşinci müdahale17 Aralık 2021 Cuma 14:16
  • Bakan Muş: Türkiye olarak kendi ihracat devrimimizin eşiğindeyiz17 Aralık 2021 Cuma 13:37
  • Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler bugün başlıyor17 Aralık 2021 Cuma 13:33
  • Mağaza alışverişlerinde 'doğrulama kodu' için alınan müşteri telefonuna ticari ileti gönderilemeyecek17 Aralık 2021 Cuma 11:17
  • Gümrük ceza tutarları ve fazla çalışma ücretleri yeniden belirlendi17 Aralık 2021 Cuma 10:19
  • Dolar'dan yeni rekor, 16 TL'yi aştı17 Aralık 2021 Cuma 09:56
  • AB liderleri enerjide anlaşamadı17 Aralık 2021 Cuma 09:33
  • Borsa güne rekorla başladı17 Aralık 2021 Cuma 09:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti