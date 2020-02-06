AK Parti'den Bülent Aydemir'e tepki: Haksız ve vicdansız

Çelik açıklama yaptı. Çelik, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'la ilgili iddialar ortaya atan Bülent Aydemir'e tepki göstererek, "Son derece haksız ve vicdansız bir açıklama oldu" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

VAN'DAKİ ÇIĞ FELAKETLERİ

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz.

(Bülent Aydemir'in Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'la ilgili iddiası) Bir gazetecinin son derece yakışıksız şekilde çığ felaketine sanki sebep olmuş gibi bir yaklaşımı oldu. Haksız, vicdansız, kendisi de yaralanmış bir arkadaşımızı derinden üzen bir açıklama oldu. Zannediyorum o gazeteci de özür dilemiş.

İSTANBUL'DAKİ UÇAK KAZASI

Bu konuyla ilgili ortaya atılan bazı iddialara itibar edilmemelidir. Kurumlar kendi soruşturmalarını yürütüyor.

AP'DE TERÖR ÖRGÜTÜ ETKİNLİĞİ

Avrupa'da terör konusunda çifte standart var. Avrupa Parlamentosu PKK'lı teröristlerin gösteri mekanı haline gelmemelidir.

Kırmızı bültenle aranan PKK elebaşıları konferans izliyor.

İLKER BAŞBUĞ'UN AÇIKLAMALARI

TBMM'nin yasama iradesine, Anayasa'nın 83. maddesiyle dokunulmazlık verilmiş yüksek iradeye bir saldırıdır.

Arkadaşlarımız çalışmalarını yapıp suç duyurusunda bulunacaklar. TBMM mensuplarını getirdikleri bir yasa yüzünden kimse FETÖ'nün yanına yazamaz. Dolayısıyla arkadaşlarımız buna güçlü karşılık verecekler.

Hem milletimize, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne saygıdan bahsedeceksiniz, hem de yüce milletimizi temsil eden Meclis'e dil uzatacaksınız. Hem de Türk Silahlı Kuvvetleri adınaymış gibi konuşacaksınız. Bu saygısızlıktır. Kimsenin böyle bir yetkisi yok. Kimse Türk Silahlı Kuvvetleri adına böyle bir açıklama yapamaz.

Daha önce bu şahıs Darbe Komisyonu'na çağrılıyor. Kendisine 28 Şubat'la ilgili soru soruluyor. 'Bana bu soruları sormayın, ben burayı terk ederim' gibi bir yaklaşım sergiliyor. Bu zihniyet kendini meclisten, milletten üstün görür. Kimse FETÖ ile mücadele üzerinden vesayeti canlandırmasın.