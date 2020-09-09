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AK Parti’den çok net Doğu Akdeniz mesajı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyada dikkat çeken mesajlar paylaştı. Çelik açıklamasında ‘Doğu Akdeniz’de hak ve menfaatlerimize göz dikenler ya da Meis Adası’ndan provokasyon yapanlar bugün İzmir’deki irade ve kararlılığı iyi görsünler’ dedi.
AK Parti’den çok net Doğu Akdeniz mesajı!

Ömer Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Doğu Akdeniz’de hak ve menfaatlerimize göz dikenler ya da Meis Adası’ndan provokasyon yapanlar bugün İzmir’deki irade ve kararlılığı iyi görsünler. Türkiye büyük bir devlet olarak dostları için güvence, barış isteyenler için teminattır.

Şartlar ve imkanlar değişir ama 9 Eylül ruhu değişmez. Masada çözüm isteyenler için masadayız. Sahada dayatma peşinde koşanların karşısında sahadayız. Bugün kararlılık mesajımızın İzmir’den veriyoruz.

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