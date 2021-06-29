AK Parti'den Elmalı Davası açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti olarak Antalya Elmalı'da iki evladımızın istismar edilmesi davasını yakından takip ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Antalya'nın Finike ilçesinde, 6 Mayıs 2020'de kız çocuğu G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin istismara uğradığı şüphesinin ardından konunun kolluk güçlerine intikal ettirildiği belirtildi.

İlk görüşmenin Çocuk İzlem Merkezi'nde yapılmasından sonra çocuklara psikososyal destek verilmeye başlandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Yargılama sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur. 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır. 05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir.

05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur. 21.05.2021 tarihindeki duruşmada ise Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir.

Bu travmatik süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerimiz ile desteklemeye devam ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz."

ELMALI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Antalya Elmalı'da 2019 yılında İki çocuğun istismar edilmesi olayı ile ilgili Yargılama sürecinde delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bu karara itiraz edilmiştir. Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir. 5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır" denildi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘AK Parti olarak Antalya Elmalı'da iki evladımızın istismar edilmesi davasını yakından takip ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir.’ açıklamasında bulundu.