Ak Parti'den erken seçim açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yeni anayasa çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yeni anayasa çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Dağ’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

ERKEN SEÇİM GÜNDEMDE YOK

"Muhalefet bir seçim kaybettikten sonra birkaç gün bekliyor, sonra da 'erken seçim' diye söylenmeye başlıyor. Erken seçim söylerken kendi içlerinde seçime yönelik hazırlıkları var mı? Buna baktığınızda böyle bir durumun da olmadığını görüyoruz. Ülkenin, halkın da böyle bir gündemi yok. Muhalefet burada salgında siyasi fırsatçılık peşinde."

KILIÇDAROĞLU O KADAR CESUR DEĞİL

"Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacak kadar cesur olduğunu düşünmüyorum."



HDP'YE YENİ KAPATMA BAŞVURUSU

"Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararın takibi olacağız."

YENİ ANAYASA HAZIRLIKLARI TAMAM

"Bir masa etrafında bizim anlaşmamız gerekiyor. MHP'nin ki hazırlandı, bizimki hazırlandı. İkisinin ortak bir çerçevede birleştirilmesi için çalışma sürüyor."

AÇILMA KARARINDAN HERKES MEMNUN

"1 Haziran'dan itibaren geniş kapsamlı bir açılma oldu. Açılma ile birlikte esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın memnun olduğunu gördüm. Aşılama hızlı bir şekilde devam ediyor."