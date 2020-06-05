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AK Parti'den erken seçim açıklaması: 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Erken seçimle alakalı bizim gündemimizde herhangi bir şey bulunmamaktadır. Seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Öncesinde bizim seçim yapmak gibi bir gündemimiz bulunmamaktadır." dedi.
AK Parti'den erken seçim açıklaması: 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Erken seçimle alakalı bizim gündemimizde herhangi bir şey bulunmamaktadır. Seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Öncesinde bizim seçim yapmak gibi bir gündemimiz bulunmamaktadır." dedi.

Siyasi Partiler Kanunu üzerindeki tartışmalarla ilgili olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muş, şunları söyledi:

"CHP, bu düzenlemelerin yeni kurulan partilerin seçime girmesini engellemeyle alakalı olduğunu ifade etmektedir. Bizim böyle bir düşüncemiz bulunmamaktadır. Zaten bu anlamda yapacağımız düzenlemeler de kamuoyuna açıklandıktan sonra göreceksiniz. Biz kanun yoluyla bir siyasi partinin seçime girmesini engellemek gibi bir düşünceye asla hakim olmadık. Bu bir hülleciliktir. Hüllecilik de CHP'nin işidir."

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 2020'de 7 ili etkileyen 3 deprem afetinden etkilenen afetzedelere yardım edilebilmesi, elektronik haberleşme hizmeti sunan kuruluşlar ile finansal kuruluşların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde sözleşmelerin elektronik ortamda düzenlenebilmesi, ödenmeyen çek bedellerine ilişkin borçlunun ödeme, alacaklının tahsil imkanının güçlendirilmesini de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

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