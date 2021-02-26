  • BIST 1.477
  • Altın 419,235
  • Dolar 7,4041
  • Euro 8,9733
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 9 °C
»

AK Parti'den 'fezleke' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, HDP milletvekillerinin fezlekerine ilişkin açıklama yaptı.
AK Parti'den 'fezleke' açıklaması

AK Parti'li Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün doğum günü olduğunu hatırlatan Akbaşoğlu, "18 yıllık AK Parti iktidarları döneminde büyük ve güçlü Türkiye hedefi ortaya koyan, büyük yatırımları ülkemize, devletimize kazandıran, adil ve merhametli bir dünyanın ortaya konulması içini 'dünya beşten büyüktür' diyerek mazlumların sesi olan Erdoğan’a sağlıklı ömürler ve nice büyük hizmetler nasip etmesini Cenabıhaktan niyaz ediyorum" dedi.

'MEVZUATIMIZ NETTİR'

HDP milletvekillerine ait fezlekelerle ilgili, CHP ve İYİ Parti'den gelen farklı açıklamaların sorulması üzerine Akbaşoğlu, Anayasa ve iç tüzük kurallarının belli olduğunu belirterek, "Bütün mevzuat ortadadır. Bu çerçevede Meclis’in gündemine gelen bu fezlekeler iç tüzük gereğince Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na gelecek ve orada bütün siyasi parti temsilcilerince müzakere edilerek, orada çerçeve ortaya çıkacak, sonra da Genel Kurul'un gündemine gelecek. Bu konuda her parti de kendi tavrını belirleyecektir. Mevzuatımız nettir. Her partinin terörle arasına mesafe koyması, teröristi ve terör örgütlerini lanetlemesi Anayasal ve insani, vicdani sorumluluktur" değerlendirmesinde bulundu.

'BU SÜREÇ YARGISAL BİR SÜREÇTİR'

HDP’nin kapatılmasına ilişkin bir soru üzerine  Akbaşoğlu, "Parti kapatmayla ilgili düzenlemeler anayasa ve siyasi patiler kanununda çerçevesi çizilmiş konulardır. Partilerin kapatılmasının zorlaştırılmasına dönük bir düzenleme Meclis’ten geçti, daha sonra referandumla da bu kabul edildi. Parti kapatmayı zorlaştıran düzenlemelerle beraber net bir şekilde hiçbir partinin terör örgütüyle, teröristlerle bağlantısının olmaması lazım geldiği de net bir şekilde anayasal ve yasal çerçevede ortadadır. Bunun değerlendirmesini yargı yapacaktır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu tür konuları değerlendirir, vakalar ve mevzuat çerçevesinde değerlendirmesini yaparak kararını verir. Bu süreç yargısal bir süreçtir" ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sungur Hava Savunma Sistemi testlerde hareketli hedefi vurdu26 Şubat 2021 Cuma 16:08
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afyonkarahisar Paşa Camisi'nde hutbe irat etti26 Şubat 2021 Cuma 16:07
  • Çavuşoğlu Hırvatistan'da depremden zarar gören Petrinja'yı ziyaret etti26 Şubat 2021 Cuma 16:02
  • Çavuşoğlu Hırvatistan'da depremden zarar gören Petrinja'yı ziyaret etti26 Şubat 2021 Cuma 15:54
  • Esed rejiminin suçlarına ait Miloşeviç ve Nazilerinkinden fazla kanıt olduğu iddia edildi26 Şubat 2021 Cuma 15:54
  • AK Parti'den 'fezleke' açıklaması26 Şubat 2021 Cuma 15:53
  • 'Ulaşım ve haberleşme için hükümetlerimiz döneminde yaptığımız harcama 914 milyar liraya yaklaşıyor'26 Şubat 2021 Cuma 15:52
  • Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında 7 şüphelinin 3 yıla kadar hapsi istendi26 Şubat 2021 Cuma 15:52
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afyonkarahisar Paşa Camisi'nde hutbe irat etti26 Şubat 2021 Cuma 15:52
  • Aleyna Çakır'ın ailesi, Ümitcan Uygun'un ağabeyine karşı koruma kararı aldırdı26 Şubat 2021 Cuma 15:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti