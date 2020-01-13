  • BIST 120.376
  • Altın 292,163
  • Dolar 5,8547
  • Euro 6,5103
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
»

AK Parti'den inşaatlar için yeni yasa teklifi

Şehircilik alanında kanun teklifine ilişkin, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklamasında, "Kaçak bina yapılırsa bu tapuya bildirilecek. Kaçak yapı cezası arsa değeriyle hesaplanacak. Kaçak yapı hem yıkılacak hem cezası artırılacak." dedi.
AK Parti'den inşaatlar için yeni yasa teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul'a ihanet ettik." sözleriyle başlayan yatay-dikey mimari tartışmaları, yeni bir boyut kazandı.

Erdoğan'ın sıklıkla yatay mimariye geçilmesini istemesinin ardından AK Parti tarafından, yasa teklifi hazırlandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un yapmış olduğu açıklama;

Kaçak olarak bilinen ya da ruhsatın dışında eklemeler yapılan imalatlarla ilgili tapuya bildirim zorunluluğu getiriyoruz.

Yani bir vatandaş bir daire almaya gittiğinde orada eğer binada böyle bir aykırılık söz konusuysa bunu tapuda görecektir.

Ne zaman kaldırılacak bu? Bu, imalatçı tarafından ruhsata uygun hale getirilene ve belediye tarafından onaylanana kadar tapuda bu kalacaktır.

Düzeltildiği takdirde bu şerh kaldırılacaktır.

Vatandaş bu düzeltmeyi yapmazsa, ilgili belediye o da yapmazsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu kısımları yıkacaktır.

Ortaya çıkacak tüm masraflar yüzde yüz artırılarak idareden tahsil edilecektir. Eğer idare ödemezse merkezi yönetimden gönderilen ödenekten kesilecektir.

Arsanın değerine göre ceza miktarı değişecektir.

Yatay mimari olarak dile getirdiğimiz uygulamanın yer bulması amacıyla, bundan sonra binalar istedikleri kadar yukarı gidemeyecekler.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına toplam inşaat alanında azaltmaya gitmeden yükseklik oranı belirlenecektir.

Bundan sonra hiçbir belediye parsel bazlı imar değişikliği yapamayacak. Ancak talep olması halinde ada bazlı plan değişiklikleri yapılabilir. Ortaya çıkacak değer artışının tamamı kamuya geçecektir.

Oranlar şöyle olacak: Büyük şehirlerde ortaya çıkacak değer artışının yüzde 25’i ilçe belediyesi, yüzde 25 büyükşehir belediyesi, yüzde 25 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm hesabına yüzde 25 de maliyenin hesabına yatırılacaktır.

37 MADDELİK KANUN

Köylerde yapılacak olan yapılarla alakalı vatandaşımızın Valiliklerden onay almasını getiriyoruz. Şehirlerdeki gibi masraflar onlardan alınmayacaktır.

Özellikle sahil kesimlerinde, kumsallarda iskeleler yapılıyor buna son veriyoruz. Ancak burası eğer kayalıksa çıkarılacak yönetmeliğe göre kayalık alanlarda yapılmasına müsaade edeceğiz. Kadim köylerimizde vatandaşların bakım yapma imkanına kavuşmalarını sağlıyoruz. Kanun 37 maddeden oluşuyor ana unsurları bunlardır. Amacımız daha iyi bir şehirleşme.

BİNALAR TRAŞLANMAYACAK

Binalar traşlanmayacak. Mevcut yapılarla ilgili bir durum yok. Mevcut planlarla. Oradaki plan ile ilgili ilgili belediye tarafından yüksekliğin belirlenmesini istiyoruz. 1 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılmasını ön görüyoruz. Mevcut yapılanlar değil mevcut planlarla ilgili. Eğer bir kaçak varsa hiçbir vatandaşımız tapuda kaçak yapı almak istemez.

Tapuda 'Bu binada kaçak var' derse alır mısınız. Bu ciddi bir caydırıcılık olacaktır.
Kurallara uygun şekilde herkesi davranmaya davet ediyorum. Kumsal alanlarda oteller iskele yapıyor. Bu da kumsala zarar veriyor. Bundan sonra yenilerine müsaade etmeyeceğiz. Süresi dolanlarda peyderpey kaldırılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ali Tezel gözaltına alındı13 Ocak 2020 Pazartesi 10:11
  • Sokak ortasında dehşet13 Ocak 2020 Pazartesi 09:34
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 13 Ocak 2020 - ASKİ13 Ocak 2020 Pazartesi 09:32
  • Elektrik Kesintisi 13 Ocak 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ13 Ocak 2020 Pazartesi 09:30
  • Su Kesintisi 13 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ13 Ocak 2020 Pazartesi 09:30
  • TCDD rapor alıp ‘suçsuzum’ demiş13 Ocak 2020 Pazartesi 09:28
  • Tosuncuk için harekete geçildi13 Ocak 2020 Pazartesi 09:27
  • Otomobil, refüje çarpıp takla attı13 Ocak 2020 Pazartesi 09:26
  • THY, Filipinler'deki yanardağ patlaması nedeniyle uçuşları iptal etti13 Ocak 2020 Pazartesi 09:24
  • Türkiye ve dünya gündemi 13 Ocak 202013 Ocak 2020 Pazartesi 09:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti