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AK Parti'den ırkçı saldırıya tepki: Bu yeni vahşeti

AK Parti Sözcüsü Çelik, Almanya'da 9 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Çelik, "Korkunç saldırı Avrupa'yı ele geçiren ırkçılığın ve faşizmin yeni vahşetidir" ifadelerini kullandı.
AK Parti'den ırkçı saldırıya tepki: Bu yeni vahşeti

AK Parti Sözcüsü Çelik, Almanya'da 9 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Çelik, "Korkunç saldırı Avrupa'yı ele geçiren ırkçılığın ve faşizmin yeni vahşetidir" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Hanau kentinde gece bir nargile kafeye korkunç bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenler arasında resmi olarak açıklanmasa da çok sayıda Türkün de olduğu kaydedildi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin aşırı sağcı Tobias Rathjen isimli Alman olduğu belirlendi. Saldırgan evinde ölü bulurken, arkasında itiraf mektubu ve bir video bıraktı.

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