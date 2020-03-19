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AK Parti'den koronavirüs genelgesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki imzasıyla belediye başkanlarına koronavirüsle mücadele kapsamında gönderilen genelgede, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karantina tedbirlerine riayet edilmesi istendi.
AK Parti'den koronavirüs genelgesi

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin belediye başkanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde alınması gereken tedbirlerle ilgili genelge gönderdi. 

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özhaseki tarafından AK Parti'li belediye başkanlarına gönderilen genelgede, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, gerekli dikkatin gösterilmesi ve bu konuda belediyelerin topluma rehberlik etmeleri gerektiği belirtildi.

İnsanlara yakın temas ortamı oluşturan organizasyonların iptal edilmesi istenen genelgede, şu hususlar yer aldı:

 

" - Açılış programları, toplantılar, davetler, kutlamalar vb. tüm organizasyonlar ertelenmelidir. Kalabalık oluşmasına imkan sunan cenaze ve düğün gibi organizasyonlarına belediye tarafından kapalı ortam sağlayan çadır hizmetine ara verilmelidir. Vatandaşlar bu konuda bilinçlendirilmelidir. 

- Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karantina tedbirlerine riayet edilmesine katkı sağlanmalıdır. Umre veya yurtdışından gelip karantinaya alınan vatandaşlarımızın tedbirlere uyması sağlanmalıdır. Bu konudaki ihmaller salgının yayılma hızını artıracak ve yeni birçok insanın enfekte olmasına yol açabilecektir. Kul hakkı sorumluluğu ile hareket edilmesi gerekmektedir. Belediye başkanlarımız bu anlamdaki ziyaretlerine ara vermelidir.

- Pazar yeri, kapalı çarşılar meydanlar, tramvay ve metro istasyonları, otobüs durakları gibi toplu kullanım alanları ile toplu taşıma araçları belirli aralıklarla dezenfekte edilmelidir.

- Fahiş fiyat artışlarına karşı zabıta denetimleri artırılmalıdır.

- Su borcu olan vatandaşlar için hijyen tedbirleri kapsamında su kesintisi yapılmamalıdır.

- Mülkiyeti belediyelere ait olan yerlerin kira alacaklarının tahsilinde esnek davranılmalı, ödeme güçlüğü yaşayan esnafların kira tahsilatları ertelenmelidir.

- Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, resmi kurumlarımız dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemelidir. Sağlık Bakanlığının salgınla mücadele için yayınlamış olduğu kurallara belediyelerimizin tanıtım mecralarında yer verilmeli ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi için gereken çabalar gösterilmelidir.

- Toplumsal infial oluşturacak açıklama ve söylemlerden uzak durulmalıdır."

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