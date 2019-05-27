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AK Parti'den kritik 27 Mayıs açıklaması

Ankara AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cem Şahin, "Başta Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacağız" dedi.
AK Parti'den kritik 27 Mayıs açıklaması

AK Parti İl Başkanlığı tarafından, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümünde Güvenpark'ta basın açıklaması düzenlendi. Burada konuşan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cem Şahin, 27 Mayıs'ın demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu belirtti. Şahin, cuntacı zihniyetin demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak, seçilmiş yöneticileri tutukladığını, Yassıada'da hukuk dışı yargılamaların ardından darağacına gönderdiğini kaydederek, şunları söyledi: "Üzerinden yarım asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs Darbesi'nin benzer senaryosu 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar karşımıza çıkarılsa da milletimiz vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin vermemiştir. Hain darbe girişimine karşı göğsünü siper eden milletimiz, eski Türkiye'de; koalisyonlara yenik düşen, istikrar sağlayamayan dönemleri kapatmıştır. Demokrasimizin ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacağız."

Açıklamanın ardından partililer dağıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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