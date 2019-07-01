AK Parti'den Libya açıklaması

İşte Çelik'in sosyal medya hesabından paylaştığı o açıklamalar:
- Türkiye Libya halkının kardeşidir. Libya için her zaman barış ve huzur diledik. Geleceğinin huzur ve barış içinde olmasını diliyoruz. Libya’da kanunsuzluğa karşı çıktık ve çıkıyoruz.
- Hafter’in Libya’daki milisleri kanunsuz hareketlerine vahim bir şekilde devam ediyor. 6 vatandaşımızı haydutça bir tavırla tutukladılar. Vatandaşlarımızdan derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.
- Türkiye Libya halkının kardeşidir. Tarihten gelen kardeşliğimiz sonsuza kadar devam edecek. Libya için hep barış ve huzur diledik. Huzur ve barış dolu bir Libya isteyenler için en büyük dost Türkiye’dir.
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