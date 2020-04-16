AK Parti'den Lütfiye Selva Çam açıklaması: Görevinin başında

Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmasının ardından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın görevinden alındığı iddiaları gerçek dışı çıktı.

AK Parti'den Lütfiye Selva Çam'la ilgili açıklama geldi... Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmasının ardından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın görevinden alındığı iddiaları gerçek dışı çıktı.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın görevinden alındığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam'ın görevinden alındığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddia sosyal medyada yayılan bir dezenformasyondan ibarettir. Çam, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevine devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İŞTE O MESAJI

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyuran ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifası kabul edilmeyen Süleyman Soylu hakkında şu mesajı paylaşmıştı:

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