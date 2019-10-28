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AK Parti'den memurlara 3600 ek gösterge açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik, "3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır" açıklamasında bulundu.
AK Parti'den memurlara 3600 ek gösterge açıklaması

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündemi değerlendirdiği basın toplantısında, uzun süredir konuşulan 3600 ek gösterge düzenlemesi hakkında da açıklamalarda bulundu.

Çelik, söz konusu düzenleme hakkında negatif bir yaklaşım olmadığını dile getirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamasında, ''3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok arkadaşlarımız çalışıyor.'' ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR

3600 ek gösterge memurların aylık ücretlerini, emekli olduktan sonraki maaşlarını ve emekli ikramiyelerini belirleyebilmek için gerekli olan önemli bir unsurdur.

Ek göstergesinin yüksek olması emekli maaşının ve emekli ikramiyesinin de yüksek olması anlamına gelmektedir. Bu sebeple memurlar bulundukları unvanların 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedir.

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