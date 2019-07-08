  • BIST 98.557
  • Altın 258,789
  • Dolar 5,7240
  • Euro 6,4214
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 29 °C
»

AK Parti'den Merkez Bankası açıklaması: Anayasaya aykırı mı?

Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasının anayasaya aykırı olduğu yönündeki iddialara yanıt veren Muş, "Yapılan iş kanunlara uygundur" ifadelerini kullandı.
AK Parti'den Merkez Bankası açıklaması: Anayasaya aykırı mı?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş gazetecilere açıklama yaptı.

Muş, "Varlık barışını 6 ay daha uzatmayı teklif ediyoruz" dedi. 

Merkez Bankası kanununda değişikliğe gidileceğini açıklayan Muş, "Yedek akçe olarak ayrılan oranları Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getiriyoruz. Yüzde 10 olarak yedek akçenin ayrılmasını teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Muş'un açıkladığı bir diğer teklifse, yurt dışına çıkış harcının 15 liradan 50 liraya çıkarılması.

Merkez Bankası'ndaki değişim

Muş, son günlerde gündemde olan Merkez Bankası'ndaki görev değişimine de değindi. Değişikliğin hukuksuz olduğuna dair iddiaları hatırlatan Muş, "Bunlar doğru değildir, yapılan uygulama hukukidir" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan'ın sözleri sonrası Rusya'dan dikkat çeken S-400 çıkışı08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:24
  • Caretta caretta kafeslerini çöplük zanneden var08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:14
  • AK Parti'den Merkez Bankası açıklaması: Anayasaya aykırı mı?08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:42
  • Şeyhin eşi kaçmıştı! Yasak aşk skandalı patlak verdi08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:29
  • Hindistan’da otobüs kanala düştü: 29 ölü, 18 yaralı08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:21
  • Başkan Erdoğan'dan son dakika 'S-400' açıklaması: Zorlamazsanız iyi olu08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:06
  • Otelinden çıkan kadın turist neye uğradığını şaşırdı08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:09
  • Konya'da 'Çiftlik Bank'ın tabelası ve temeli kaldı08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:42
  • Sivrihisar'da hava araçları yarıştı08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:34
  • Bakanlık'tan tepkiler sonrası Sıla kararı: 15 temmuz için tiyatro demişti08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti