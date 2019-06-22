  • BIST 94.022
  • Altın 261,854
  • Dolar 5,8200
  • Euro 6,5930
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 19 °C
»

AK Parti'den Saadet Partisi'ne ziyaret

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile Grup Başkanvekili Bülent Turan, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman ve Genel Sekreter Tacettin Çetinkaya'yı ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.
AK Parti'den Saadet Partisi'ne ziyaret

Yalman ve Çetinkaya, Şahin ve Turan'ı, Genel Merkez önünde karşıladı.

Daha sonra parti binasına geçen AK Parti ve Saadet Partisi heyetlerinin görüşmesi başladı.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından her iki partinin yetkilileri, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'İHTİLAFIMIZ RAHMETTİR DİYE DÜŞÜNÜYORUZ'

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, her iki partinin aynı hassasiyetlere sahip olduğunu, çok büyük oranda aynı politika ve çözüm önerilerine inandığını belirterek, rahmetli eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın talebeleri olduklarını söyledi.

Erbakan'ın ülke meselelerinde çok önemli duruş sergilediğini ifade eden Şahin, "Bugün tabelalarımız farklı olabilir. Bu tabelalarımızın farklılığı, bizim zenginliğimizdir diye düşünüyoruz. İhtilafımız rahmettir diye düşünüyoruz. Bu ziyaretlerimizin, bir araya gelmelerimizin ihtilafın rahmete dönüşmesi için çok önemli, kıymetli olduğuna canı gönülden inanıyoruz." diye konuştu.

"AK Parti ve Saadet Partisi'nin kökleri de geleceğe dair idealleri de birbirine çok yakındır." diyen Şahin, ülke meselelerini görüşmek için daha sık bir araya gelme konusunda güçlü bir iradeye sahip olduklarını bildirdi.

Şahin, her iki partinin yöneticileri olarak görüşmede bu iradeyi birbirleriyle paylaştıklarını belirterek, bu görüşmelerin bundan sonra güzel sonuçlar ortaya çıkaracağına inandıklarını ifade etti.

'PARTİLERİN FARKLI DÜŞÜNCELERİNİ 'TROL DİLİ'NE BIRAKMAMALIYIZ'

TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Turan ise görüşmenin sohbet toplantısı havasında olduğunu kaydetti. Bülent Turan, sözlerini şöyle devam etti:

"Bu sohbette ülke, dünya ve Meclis gündemimizi değerlendirdik. Ama en önemlisi aynı medeniyet değerlerinden beslenen iki partinin zaman zaman farklı süreçlerde, tavırlarda birbirlerini değerlendirseler de esas itibarıyla aynı vatan toprakları ve medeniyet değerleri içerisinde hareket etmesini tekrar hatırlamış olduk. Çünkü bizler, aynı yolun yolcularıyız. Bu partilerin farklı düşüncelerini bir 'trol dili'ne bırakmamak durumundayız."

İki partinin daha fazla bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminden sonra da bir araya gelme kararı aldıklarını kaydetti.

'ÜLKENİN MESELELERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK'

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yalman da ziyaretlerinden dolayı AK Parti'li Turan ve Şahin'e teşekkürlerini ileterek, "Ülkenin değişik meseleleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bundan sonra da bulunmaya devam edilmesi konusunda mutabık kaldık." dedi.

Saadet Partisinin ülkede kutuplaşma, ayrışma, ötekileştirme olmaması için mücadele verdiğini ifade eden Yalman, yapılan görüşmeyi bu kapsamda önemli gördüklerini söyledi.

Parti yöneticilerinin zaman zaman kırıcı üslup kullandığını anımsatan Yalman, bu tür durumun, hiçbir parti arasında yaşanmaması konusunun da görüşmede konuşulduğunu bildirdi.

Yalman, "Bundan sonraki kanunlar dahil, çalışmalar konusunda mutlaka görüş alışverişinde bulunmamız gerektiğini de ifade ettiler. Elbette Saadet Partisinin, Milli Görüş Hareketi'nin bir yaklaşımı vardır. Biz 'Hayra motor, şerre fren' anlayışımızı her zaman devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Son günlerde yapılan açıklamaların, kendileri açısından memnuniyet verici olduğunu belirten Yalman, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bu olumlu havanın bütün siyasi partiler arasında oluşması gerektiği kanaatinde olduklarını aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine değinen Yalman, "Bu seçimlerde netice ne olursa olsun herkesin saygı duyması lazım. Vatandaşın iradesine saygı duyulması lazım ve ona göre seçimlerden sonra da bu diyalogların devam etmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bunları ifade ettik, bu konuda mutabık kaldık." dedi.

Bu olumlu havanın Türkiye geneline yansımasıyla ekonominin de olumlu yöne gideceğine yönelik düşüncelerini paylaşan Yalman, "Türkiye şu anda bir cenderenin içerisinde. Akdeniz'de ve Ortadoğu'da sıkıntı var. Ekonomik konularla ilgili sıkıntı ve kuşatma var. Biz bu konularda doğru bildiğimiz meseleleri mutlaka dile getireceğiz, destek vereceğiz, yanlış gördüklerimizi de kendilerine ileteceğiz. Zaten kendileri iletilmesini istediler." diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Sekreteri Çetinkaya da iyi ve sıcak bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydederek, görüşmenin neticesinin hayırlı olmasını diledi.

Açıklamaların ardından AK Parti heyeti, Saadet Partisi Genel Merkezi'nden ayrıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Londra'dan Mursi soruşturması22 Haziran 2019 Cumartesi 08:07
  • Sınırı geçmeye çalışan 3 PKK'lı terörist yakalandı22 Haziran 2019 Cumartesi 08:01
  • Türkiye'den Yunanistan'a 'Müftülük' tepkisi22 Haziran 2019 Cumartesi 08:00
  • Mezarlıktaki görüntünün sebebi belli oldu21 Haziran 2019 Cuma 19:30
  • 4 yaşındaki Leyla'nın ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı21 Haziran 2019 Cuma 17:30
  • Bahçeli'den mektup açıklaması21 Haziran 2019 Cuma 16:36
  • Esenyurt'ta hareketli dakikalar: İhbar üzerine baskın yapan polis...21 Haziran 2019 Cuma 16:04
  • Komşu'da camiye intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var21 Haziran 2019 Cuma 15:58
  • Teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili Binali Yıldırım'dan açıklama21 Haziran 2019 Cuma 15:44
  • Mardin’de 47 kaçak trafoya el konuldu21 Haziran 2019 Cuma 15:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti