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AK Parti'den seçim barajı açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir. Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı budur” dedi.
AK Parti'den seçim barajı açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin hafta içinde “Cumhur İttifakı’nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillendi” açıklamasının ardından, AK Parti’den de seçim barajı açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir. Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı budur” diyerek Bahçeli’yi teyit etti.

"DAR BÖLGE VEYA DARALTILMIŞ BÖLGE KARARI HENÜZ VERİLMEDİ"

Yeni seçim kanunu çalışmalarına ilişkin bilgiler de veren Çelik, Cumhur İttifakı'nın dar bölge ya da daraltılmış bölge arasında bir tercihle ilgili bir yaklaşımı ortaya koymuş gibi yansıtıldığını kaydetti. Bütün modeller üzerinde yapılan çalışmalar olduğunu vurgulayan Çelik, "Dar bölge, daraltılmış bölgeye karar verildi, bu ikisinden hangisi olsun, gibisinden bir değerlendirme doğru değildir. Buna verilmiş bir karar yoktur. Böyle bir kararın verildiğini söylemek doğru değildir. Burada yapılan çalışmaları resmen açıklanana kadar birer taslak çalışması olarak görmek lazım. Gündem maddeleri arasında bir çalışma başlığı varsa bile bunun bilinmesi mümkün değil, mahrem olarak yürütülüyor. Çalışma olgunlaşana kadar, bütün maddeler üzerinde mutabakata varılana kadar bu şekildeki hiçbir haberi teyit etmiyoruz” diye konuştu.

“FAŞİZM VE AHLAKSIZLIK BİRBİRİNİN İKİZ KARDEŞİDİR”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kendisinden tüp bebek tedavisi için yardım isteyen bir kadına yönelik ifadelerinin sorulması üzerine Çelik, Özcan’ın tavrını ‘insanlık dışı’ olarak nitelendirdi.

Özcan ile ilgili ağır ifadeler kullanan Çelik, “Dünyanın her tarafında gördüğümüz gibi bir kişi bir konuda faşist bir açıklama yapıyorsa arkasından başka bir konuda ahlaksızca bir açıklama yapar. Faşizm ve ahlaksızlık birbirinin ikiz kardeşidir. İnsanlara su bile vermemekten bahsetmeyi politika zannedenler var. Ondan sonra bir kadınla ilgili olarak son derece iğrenç bir ifadeyi sanki büyük bir maharetmiş gibi anlatıyor. Daha da vahimi şu, bir kadınla ilgili olarak böyle bir değerlendirmede bulunmak insanlık dışı bir şey. Bırakın siyasetçiyi, insan olan hiç kimseye yakışmaz. Özür dilerken bile 40 tane şerh koşuyor. Özür dilenecek bir konuda hala utanmaz bir siyaset sürdürülüyor. Sonuna kadar kınıyoruz ve lanetliyoruz” dedi.

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