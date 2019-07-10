  • BIST 97.100
  • Altın 257,966
  • Dolar 5,7468
  • Euro 6,4459
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 31 °C
»

AK Parti'den sistem açıklaması: Gözden geçirilecek

Çelik, Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı istişare toplantısının ardından açıklama yaptı. Yeni sistem tartışmalarıyla ilgili açıklama yapan Çelik, "Milletvekillerimizin değerlendirmeleri oluyor. Tıkanıklıklar gözden geçirilecek" dedi.
AK Parti'den sistem açıklaması: Gözden geçirilecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı istişare toplantısının ardından açıklama yaptı. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İç politikayla ilgili konular, seçim değerlendirmeleri ve dış politikalarla ilgili arkadaşlarımızın değerlendirmeleri oluyor. Ayrıca Cumhurbaşkanımız G20 Zirvesi'yle ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Yarın MKYK toplantımızı gerçekleştireceğiz. Basın toplantısı gerçekleştireceğiz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletimizin onayıyla hayata geçti. Bir yılı geride kaldı. Tüm bunların geniş bir değerlendirmesi yapılıyor. Uygulanması konusunda biz, pratik konularını tabii ki tartışıyoruz. Milletvekillerimizin önerileri önemlidir. Kendilerinin illeriyle merkezi hükümet arasındaki ilişkilerin verimliliği ve hızı açısından ortaya koyduğu notlar dikkatle değerlendiriliyor. Bu sistemin en önemli özelliği vatandaşın devletten hızlı hizmet alabilmesiydi. Milletvekillerimizin zaman zaman bazı bürokratik makamlarda bu hızı göremedikleri değerlendirmeleri oluyor. Tıkanıklıklar gözden geçirilecek.

Ali Babacan'ın istifası

Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı değerlendirmeyi gördünüz. Onun dışında herhangi bir gündem yok. Bundan sonra eksikliklerimizin giderilmesi, güçlü olan yanlarımızın daha da pekiştirilmesi dışında bir gündem söz konusu değil.

Yunanistan'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Kullanılan üslup devlet adamı üslubu değil. Türkiye'yi sürekli sağa sola şikayet ettiğini görüyoruz. Tabii Rum kesimi ayrı bir problem kaynağı. Esasen Avrupa Birliği'nin içinde de Rum kesiminin tek başına Avrupa Birliği'ne alınmasının ne kadar büyük bir sorun olduğunu söylerler. Rum kesiminin bu haylaz çocuk olma durumu Avrupa Birliği'nin de gündemindedir.

Yunanistan Dışişleri Bakanı'na tavsiyemiz şudur: Son derece sıradan bir üslup kullanmasın. Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir. Ama tabii Yunanistan Dışişleri Bakanı bu üslupla başlamış oldu, bu şekilde devam edecekse bunun iyi sonuçları olmayacaktır."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Irak sınırında yoğun askeri hareketlilik10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:10
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:02
  • Kızılay kurban vekalet bedelini açıkladı10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:01
  • 'Hacca gideceğim, altınlarınızı verin okutayım' deyip dolandıran kişi yakalandı10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:58
  • Erdoğan’dan Yıldırım açıklaması: Görev verilecek10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:35
  • Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 300 polis katıldı10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:29
  • Dışişleri'nden Doğu Akdeniz açıklaması: Avrupa’nın şımarık çocuğu...10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:03
  • Akdeniz'de korkutan deprem10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:51
  • Seyir halindeki vinç devrildi10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:49
  • TIR sürücüsü, aracını tartıştığı kişinin üzerine sürdü10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti