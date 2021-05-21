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AK Parti'den tepki: Apaçık bir provokasyon!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretine ilişkin, " Apaçık provokasyon işidir" dedi.
AK Parti'den tepki: Apaçık bir provokasyon!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına ve Rize ziyaretine ilişkin konuşan Şen, "Bir muhalefet partisi genel başkanı Amerikan sözcüsü ağzıyla konuşuyor. Bu çok hayret verici bir şeydir. Bu konuşmayı yapıyor, korkunç tepkiler alıyor. Bazılarına göre siyasi hayatının en büyük hatasını yapıyor, belki bitişine sebep olacak bir hata. Hemen arkasından iftira attığı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketine gidiyor. Apaçık provokasyon işidir. Şunu söyleyebilir; 'biz 15 gün önceden planlamıştık.' Planlar bazı durumlarda gözden geçirilebiliyor, değiştirilebiliyor. Böyle bir durumda doğrudan, çok güzel, harika bir provokasyon filmi çekeriz diye Rize'ye gittiler. Bunlar kınanır, siyaset nezaket dili. En ağır sözlerini kınama şeklinde gösterir, bunun ötesine geçmemeye çalışır. Bazıları bunu yeterli bulur bulmazlar. Siyasal ahlak diye düşündüğümüzde edep diye bir kavram yok mu? Nerede o" diye konuştu.

Saadet Partisi ile ittifak sinyali

"Saadet Partisi ile ittifak yapılır mı?" sorusunu değerlendiren Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile görüşmesini hatırlatarak, "Bu çok olumlu bir yaklaşım ve beraberlik, bunun devamının geleceğini düşünüyorum. Bunu Saadet Partisi içinde uygun görmeyen yöneticiler olabilir, bu demokratik haklarıdır. Neticede bir şeye karar verilmesi gerekiyor. Rahmetli Erbakan hocamızın hayali ve ideali olan büyük Türkiye'nin yanında mı olunacak yoksa 'biz iktidara geldiğimizde bu projelerin hepsini durduracağız' denilen, Türkiye'yi geride bırakan, bağımsızlığına engel olan birileri ile mi birlikte olunacak?" ifadelerini kullandı.

"Bu büyük projelerden en çok CHP istifade ediyor"

Cumhur İttifakı'nın siyasi bir birliktelik, siyasi bir iktidar oluşturma çabası olmadığını söyleyen Şen, şunları kaydetti:

"Bu siyasi bir birliktelik değil. Cumhur İttifakı bir siyasi iktidar oluşturma çabası değil, büyük Türkiye oluşturma çabası. Şunu derseniz bu kabul olur Millet İttifakı tarafında, ‘Biz daha büyük Türkiye ortaya koymak istiyoruz. Sizin bu yaptığınız çalışmaları yeterli bulmuyoruz.' Fakat Millet İttifakı tarafı diyor ki, bu nasıl milletten taraf olmaksa, nasıl millet ise bu, 'Hepsini durduracağız, aslında Türkiye'yi durduracağız' diyor. Oranın amiral gemisi CHP. Dolayısıyla amiral gemisinin kaptanı diyor ki, 'Biz bu büyük projeleri durduracağız.' Biten bütün projelerden en çok siz istifade ediyorsunuz. Çünkü bu milletin, ülkenin sermaye düşmanlığı yapmıyorum helalinden kazanana helali hoş olsun ama zengin tabakası ağırlıklı olarak size oy veriyor. Bu büyük projelerden en çok CHP istifade ediyor. En az kim istifade ediyor söyleyeyim mi? AK Parti."
 

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