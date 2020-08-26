AK Partili Akbaşoğlu, koronavirüsü yendiğini açıkladı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı milletvekili Emin Akbaşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yendiğini açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı milletvekili Emin Akbaşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yendiğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Akbaşoğlu, "Elhamdülillah bugün taburcu olduk... Hastalığın ardından şifasını da veren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığımıza kavuşarak taburcu olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Darısı tüm hastalarımızın başına inşâAllah..." dedi.