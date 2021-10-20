AK Parti'li Çalık: Diyarbakır'a gelip, bu çadıra gelmeyeni şiddetle kınıyorum

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyon Başkanı Öznur Çalık ve beraberindeki heyet, HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek, HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 778 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 oldu. 236 ailenin HDP binası önündeki eylemi devam ediyor.

'EN BÜYÜK ŞİDDET BİR ANNEYİ EVLADINDAN AYIRMAKTIR'

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyon Başkanı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, beraberinde AK Parti milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek, Pakize Mutlu Aydemir, Habibe Öcal, Hacı Ahmet Özdemir ve Yelda Erol Gökcan ile birlikte aileleri ziyaret etti. Üyeler, ailelerle tek tek görüşerek, talep ve sorunlarını dinledi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı Çalık, 'kadına şiddete hayır' diyen bütün siyasi partileri, sivil toplum örgütlerini Diyarbakır annelerinin yanına davet ederek, "En büyük şiddet bir anneyi evladından ayırmaktır. Siz bir canı candan ayırabilir misiniz? Evladı anneden, anneyi evlattan ayıran bu terör örgütünün zihniyeti, partinin kadınlarımıza uygulamış olduğu, annelerimize uygulamış olduğu en büyük şiddettir. Bunun önüne geçmek için bizler bir kez daha komisyon üyeleri olarak Diyarbakır annelerimizin yanındayız. Daha çocuk yaşta kız çocuklarımız, erkek evlatlarımız dağa kaçırılıyorlar. Onlar daha annelerinin kuzusu. Bu şiddete hangi yürek dayanır, hangi can dayanır. 18 yaşından küçük evlatlarımızın sayısına baktığımızda bunlar daha çocuk, bunlar daha genç kız, genç erkekler. Okul yaşındaki çocuklarımızı dağa kaçırarak maruz bıraktıkları şiddete, oradaki istismarlara karşı, bütün insan hakları savunucularının, çocuk hakları savunucularının ve bütün kadın hakları savunucularının buraya gelip bu eyleme katılmaları lazım. Nöbete gelen bütün anne ve babaları canı gönülden kutluyorum. Uğramış oldukları şiddete karşı biz onların yanındayız. Cinsel istismara maruz kalmış evlatlarımız var. Kaçırılan çocuklardan 37'si 15 yaşından küçük. Bunun 12'si kız çocuğu. Bunlara uygulanan şiddeti siz nasıl görmezden gelirsiniz? 18 yaşında 93 evladımız kandırılmış, kaçırılmış, annesinden babasından, ailesinden uzak konmuş. Bunların gördüğü şiddeti nasıl görmezden gelirsiniz?" diye konuştu.

'BURAYA GELİP, BU ÇADIRA GELMEYENİ ŞİDDETLE KINIYORUM'

Kadına yönelik şiddeti Diyarbakır annelerinden asla ayrı tutamayacaklarını ifade eden Çalık, şunları söyledi:

"Biraz önce bir annemiz söyledi; PKK'nın yaptığı, HDP'nin yaptığı kadına en büyük şiddettir. Annelerimiz bugün niye HDP'nin kapısında oturuyor. Çünkü anneler, evlatlarının kokusunu alırlar. Evlatlarının kokusunun nerede olduğunu bilirler. O vesile ile HDP'nin kapısında evlatlarının kandırıldığını biliyorlar. Buraya gelen büyükelçilerin, siyasi partilerin hepsinin buraya gelmesi lazım. İnsan haklarından dem vuranlar, demokrasiden dem vuranlar, hukuktan dem vuranlar önce insan haklarının ihlal edildiği kadın haklarının, çocuk haklarının ihlal edildiği bu çadıra gelmeli, bu acıyı görmeli. Bu şiddete hep birlikte dur demeli. Buraya gelip, bu çadıra gelmeyeni şiddetle kınıyorum."