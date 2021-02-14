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AK Parti'li Çelik: 13 masum vatandaşımızın öldürülmesi tüm insanlığa saldırıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "PKK terör örgütü bir cinayet şebekesi olduğunu yine gösterdi. 13 masum vatandaşımızın öldürülmesi tüm insanlığa saldırıdır" dedi.
AK Parti'li Çelik: 13 masum vatandaşımızın öldürülmesi tüm insanlığa saldırıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın cinayet şebekesi olduğunu bir kez daha gösterdiğini bildirdi. 13 masum vatandaşın terör örgütü PKK tarafından öldürüldüğünü belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bu alçak cinayet şebekesine gereken cevabı kahraman askerlerimiz veriyor. 13 masum vatandaşımızın öldürülmesi tüm insanlığa saldırıdır. Bu cinayet şebekesi ile hem ülkemizin güvenliğini savunmak hem de insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu cinayet şebekesine silah verenler, kendi ülkelerindeki mahkemelerde bunları aklayanlar, bu cinayetler karşısında sessiz kalanlar cinayetlere ortak oluyorlar. Bu cinayet şebekesine karşı en kararlı mücadeleyi veriyoruz. Bunlara destek verenlerin ve bu cinayetlere sessiz kalanların siyasi projelerini yok edeceğiz. Masum vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: Haber Kaynağı
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