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AK Parti'li Çelik: Demokrasiye saldıranlar en büyük kötülük çetesidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İktidara karşıyım' diyerek demokrasiye saldıranlar ülkemizdeki en büyük kötülük çetesidir" dedi. 
AK Parti'li Çelik: Demokrasiye saldıranlar en büyük kötülük çetesidir

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, muhalefet etmek adına demokratik süreçleri ve seçim mekanizmasını hedef alanların ülkeye en büyük kötülüğü yaptığını belirtti. Demokrasinin bedeli ödenmiş bir kazanım olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Her muhalefet yapan kendiliğinden demokrat olmuyor. Demokratik bir muhalefet demokratik değerlere sadakat gerektirir. 'İktidara karşıyım' diyerek demokrasiye saldıranlar ülkemizdeki en büyük kötülük çetesidir. Demokrasimize yapılan tüm müdahaleler ülkemize gerileme getirdi. Her müdahale ülkemize rakip devletlerin önünü açtı. Türkiye'de seçimleri ve demokrasiyi yok etmeye çalışanların ülkemize kötülük peşinde koştuğu açıktır. 'Kötülük çetesi'nin muhalefeti de demokratlığı da sahtedir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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