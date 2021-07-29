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AK Parti'li Çelik: Görevlilerimizin yönlendirmelerine tam uyulmalı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Tüm hemşehrilerimiz görevlilerimizin yönlendirmelerine tam uymalı. Tüm canlarımızı korumalıyız" dedi.
AK Parti'li Çelik: Görevlilerimizin yönlendirmelerine tam uyulmalı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bölgemizde hepimizi üzen yangınlar çıkıyor. Antalya ve Osmaniye'de çıkan yangınlar ve Adana'da çıkan yangınlarla mücadele sürüyor. Adana Kozan'da çıkan yangına karşı tedbir gereği bazı yerler boşaltılıyor" ifadelerini kullandı.

'TÜM HEMŞEHRİLERİMİZ GÖREVLİLERİN YÖNLENDİRMELERİNE TAM UYMALI'

Sözcü Çelik, çıkan yangınlara müdahalelerin devam ettiğini hatırlatarak "Manavgat'taki yangını söndürme çalışmaları sürerken, Adana ve Osmaniye'de maalesef 23 ayrı noktada orman yangını çıktı. İlgili tüm kurumlarımız görev başında ve teyakkuz halindeler. 19 noktadaki yangın kontrol altına alındı. Diğer 4 noktadaki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Kozan'daki yangın bölgesinde hemşehrilerimiz görevlilerin yönlendirmesini dikkatle takip etmeliler. Her bir canımızı güvenli bölgeye geçirmek için ekiplerimiz iş başındalar" dedi.

Çelik, konuşmasının devamında şunları dile getirdi:

"Kozan'daki yangın rüzgarla yayılıyor. O bölge tedbir amaçlı boşaltılıyor. 4 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Tüm hemşehrilerimiz görevlilerimizin yönlendirmelerine tam uymalı. Tüm canlarımızı korumalıyız. Kozan'da boşaltılan köylere kimsenin yaklaşmaması çok önemli. Yangın bir anda beklenmedik bir yeri sarıyor. Lütfen tüm hemşehrilerimiz görevli ekiplerimizin yönlendirmelerine tam uysun. Allah tüm canlarımızı korusun."

Kaynak: Haber Kaynağı
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