AK Parti'li Çelik: Nefret üreticilerine kulak asmayın

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'deki depreme ilişkin, "Böyle günlerde aklı ve kalbi nefret dolu olanlara, profesyonel nefret üreticilerine kulak asmayın. Güvenlik güçlerimiz ve yargımız gerekeni yapıyor" dedi.