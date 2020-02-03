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AK Parti'li Çelik: Saldırıyı gerçekleştirenler, bedelini ödeyecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Suriye rejimi, kahraman askerlerimizin yerleri önceden koordine edilmesine rağmen bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıyı gerçekleştirenler bunun bedelini ödeyecektir" dedi.
AK Parti'li Çelik: Saldırıyı gerçekleştirenler, bedelini ödeyecek

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından İdlib'de 4 askerin şehit olduğu, 9 askerin ise yaralandığı, Suriye rejiminin saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyerek, saldırıya cevap verildiğini ve verilmeye devam edildiğini belirtti. AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti: 

"Suriye rejimi, kahraman askerlerimizin yerleri önceden koordine edilmesine rağmen bir saldırı gerçekleştirdi. İdlib mutabakatı rejim tarafından bir kere daha ihlal edildi. Rejim bunun karşılığını daha sert şekilde görecektir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri çatışmaların önlenmesi, terörle mücadele ve sivil halkın korunması için gayret gösterirken, rejim terör faaliyeti gerçekleştirmeye devam ediyor. Rejimin bir terör örgütü gibi davranması tüm bölge için tehdittir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri yapılan her saldırıya en ağır bedeli ödetecek güçtedir. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir. TSK milli çıkarlarımızı ve insani değerleri korumak için insanlık düşmanlarıyla mücadele etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun. Kahramanlarımıza rahmet olsun. Bu saldırıyı gerçekleştirenler bunun bedelini ödeyecektir."

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