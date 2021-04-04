AK Parti'li Çelik: Seçilmiş iradeye yönelik ilkel dili kınıyoruz

K Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 103 emekli amiralin bildirisine ilişkin, "Seçilmiş siyasi iradeye yönelik kullanılan bu ilkel dili kınıyoruz. " şeklinde açıklama yayınladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri yayımlayan emekli amirallere tepki gösterdi. Durumun kabul edilemez olduğunu ifade eden Çelik, "Bazı emekli amirallerin geçmişteki kötü ve çirkin olayları hatırlatan bir yöntem ve üslupla bildiri yayınlaması kabul edilemez. Bu yöntem ve üslubun siyasi hayatımızda neye karşılık geldiği bellidir. Bir dönem taşıdıkları üniformayı ve sıfatları istismar eden bu kişilerin açıklaması yok hükmündendir. Bu yaptıkları hem milli iradeye hem de bir dönem taşıdıkları üniformaya saygısızlıktır. Bu, vesayet özlemiyle tutuşan bir zihniyetin canlı olduğunun da kanıtıdır. Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimiz için güçlü bir mücadele verirken, birtakım emekli askerin suni gündemler üretmek suretiyle mavi vatan mücadelesini yürüten Cumhurbaşkanlığı makamını ve hükümetimizi hedef almasına en güçlü cevapları vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Seçilmiş siyasi iradeye yönelik kullanılan bu ilkel dili kınıyoruz" diyen Çelik, açıklamanın devamında şunlara değindi:

"Kaldı ki mavi vatanda mücadele veren ordunun başkomutanını cephe gerisinde hedefe koymanın askeri terminolojideki karşılığı da bellidir. Bu zihniyetle siyasi ve hukuki mücadelemiz sürecektir. Bugüne kadar aziz milletimizin karşısında kendisinde bir güç vehmeden her türlü vesayet odağına gereken ders verilmiştir, verilmeye de devam edilecektir. Deniz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anarak, cumhuriyete, demokrasiye, vatana ve mavi vatana sonuna kadar sahip çıkacağımıza söz veriyoruz."